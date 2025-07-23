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В Европе назвали последствия скандального закона Зеленского

Кошкович: упразднение НАБУ стало антиамериканским переворотом Зеленского
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Suzanne Plunkett/Reuters

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович назвал упразднение Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) антиамериканским переворотом Владимира Зеленского. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

По его словам, НАБУ было «вашингтонским бюро колониального надзора на Украине» и теперь «события будут развиваться быстрее».

22 июля Верховная рада поддержала законопроект, фактически отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Позднее Зеленский заявил, что ограничение полномочий НАБУ и САП было необходимо для их очистки от влияния извне. По словам украинского лидера, на такое влияние якобы указывает то, что некоторые известные коррупционеры беспрепятственно живут в эмиграции, а российские структуры слишком легко получают доступ к необходимой информации на Украине.

Принятие этого закона в последствии спровоцировало массовые протесты на Украине, к которым присоединился мэр Киева Виталий Кличко. Организатором протестов выступил Центр противодействия коррупции Украины.

Ранее на Западе назвали возможную причину принятия закона об антикоррупционных органах Украины.

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