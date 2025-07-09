Залужный обошел Зеленского по уровню доверия у украинцев

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный снова обошел по популярности украинского президента Владимира Зеленского. Об этом говорят результаты опроса социологической группы «Рейтинг», которые приводит «РБК-Украина».

По данным опроса, порядка 73% опрошенных респондентов выразили доверие именно Залужному. При этом 67% украинцев по-прежнему доверяют решениям Зеленского.

В свою очередь около 29% твердо заверили, что нынешний украинский лидер больше не вызывает у них симпатий. Третье место в рейтинге украинцев занял глава ГУР Кирилл Буданов*, ему выразили доверие 56% респондентов. В конце списка расположился нынешний главком ВСУ Александр Сырский — 41%.

До этого лава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Зеленский должен баллотироваться на второй срок, «потому что это лучший президент», которого видела республика за годы своей независимости.

Однако в июне на Украине прошел опрос, который показал, что граждане страны придерживаются другого мнения. Так, согласно данным опроса компании Socis, посол Украины в Лондоне Залужный одержал бы победу над Зеленским. Во втором туре Залужный набрал бы 41,4% голосов, а Зеленский — 27%. При этом против всех проголосовали бы 15% украинцев.

Полномочия Зеленского истекли в мае 2024 года после пятилетнего пребывания на посту главы государства. Согласно конституции, следовало назначить новые выборы, однако это не было сделано из-за военного положения.

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