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Залужный уверенно обошел бы Зеленского во втором туре выборов на Украине

Socis: Залужный победил бы Зеленского во втором туре выборов на Украине
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Reuters

Бывший главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный одержал бы победу над действующим украинским лидером Владимиром Зеленским во втором туре президентских выборов. Об этом говорится в результатах опроса компании Socis, пишет издание «Страна».

По данным опроса, во втором туре Залужный набрал бы 41,4% голосов, а Зеленский – 27%. При этом против всех проголосовали бы 15% украинцев.

Отмечается, что, однако, в первом туре Зеленский занял бы первое место с 21,8%, а Залужный был бы вторым с 19,6%.

До этого Зеленский заявил, что он должен продолжать оставаться на своей должности до завершения российско-украинского конфликта.

При этом глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Зеленский должен баллотироваться на второй срок, «потому что это лучший президент», которого видела республика за годы своей независимости.

Ранее Зеленский призвал США силой остановить конфликт на Украине.

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