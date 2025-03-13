«Последний акт Зеленского»: на Украине готовятся к выборам главы государства

На Украине нет единства мнений относительно поддержки Владимира Зеленского, пишет британское издание Financial Times. После яркой ссоры с Трампом в Овальном кабинете Белого дома рейтинги украинского лидера среди населения несколько подросли — но многие местные политики и чиновники полагают, что Украина «находится в финальной стадии президентства Зеленского», а политические оппоненты вовсю готовятся к новым выборам главы государства.

В политических кругах Киева зреет убеждение, что Владимиру Зеленскому осталось недолго пребывать на посту президента Украины, пишет Financial Times. Даже политики, публично поддержавшие его после конфликта с президентом США Дональдом Трампом, «на самом деле готовятся к выборам, формируют альянсы и тестируют публичные заявления». Некоторые из них уже пытаются налаживать связи с новой администрацией США и даже ездили в Вашингтон на традиционный «молитвенный завтрак».

Ряд действий самого Зеленского также можно расценить как предтечу будущей избирательной кампании. Например, в феврале он ввел санкции против своего предшественника на посту президента Украины, ныне депутата Верховной рады Петра Порошенко. В оппозиции этот шаг называют политически мотивированным.

Издание приводит слова Владимира Ариэля, близкого соратника экс-президента Петра Порошенко. По его мнению, Зеленский не смог объединить нацию и не стал настоящим народным лидером.

«Он не в состоянии адаптироваться к вызовам, с которыми Украина сталкивается сегодня. Он остается эгоистичным, самовлюбленным и высокомерным в своих отношениях как внутри Украины, так и с международными партнерами»,

— заявил Ариэль.

В статье отмечается, что в администрации президента США Дональда Трампа также не скрывают своего желания сменить Зеленского. Однако очевидных предпочтений не высказывают. По опросам, на выборах главы государства Зеленский проиграл бы во втором туре бывшему главкому ВСУ, ныне послу Украины в Великобритании Валерию Залужному. Но и он «может оказаться не тем, более сговорчивым президентом, которого ищет Вашингтон», пишет FT.

«Диктатор без выборов»

Владимир Зеленский был избран президентом Украины в 2019 году, номинально срок его полномочий истек в мае 2024 года. В Конституции Украины нет однозначного ответа на вопрос о возможности продления президентских полномочий. Этот казус публично планировали решить с помощью обращения в Конституционный суд страны, но этот шаг не был предпринят. Де-факто Владимир Зеленский продолжает исполнять обязанности президента страны, новые выборы могут быть назначены только после отмены военного положения (Верховная рада продлевает его раз в полгода).

В России о нелегитимности Зеленского заявили сразу по окончании срока его полномочий в мае 2024 года.

«С кем вести переговоры? Это, конечно, вопрос не праздный <...> Мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства закончилась»,

— заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, российской стороне «нужно понять, с кем нужно и можно иметь дело для выхода на подписание юридических обязывающих документов». Однако ответить на этот вопрос должны на самой Украине.

В январе 2025 года Путин вновь повторил ту же позицию. Он назвал Зеленского «главой режима» и подчеркнул, что с юридической точки зрения тот не может даже отменить собственного указа на запрет переговоров с Россией, так как у него отсутствуют для этого актуальные полномочия.

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В феврале схожим образом выразился и президент США Дональд Трамп. Он назвал Зеленского «имевшим скромный успех комиком» и «диктатором без выборов».

« Он отказывается проводить выборы, его рейтинги в украинских опросах очень низкие, а единственное, в чем он преуспел — это в том, чтобы «играть» на Байдене, как на скрипке. Диктатор без выборов, Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны », — подчеркнул Трамп.

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Позднее он несколько смягчил свою позицию, заявив на брифинге: «Разве я это говорил? Я не могу поверить, что я это сказал».

Вопрос проведения выборов на Украине остается актуальным, и киевским властям рано или поздно все равно придется его решать. В настоящий момент и в Верховной раде, и в офисе украинского президента солидарно заявляют, что избрание нового главы государства пока невозможно.

«Украине нужны пули, а не бюллетени. Оружие, санкции и неизменная поддержка — вот что остановит войну и позволит Украине провести выборы так, как они должны быть при истинной демократии: справедливо, безопасно и свободно», — менее месяца назад заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Сам Зеленский, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, выразил ту же позицию, сказав, что «украинцы не хотят выборов» и не говорят о необходимости их проведения.