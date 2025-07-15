Из Нью-Йорка в Мариуполь. Американцу, помогавшему ВС РФ из тыла ВСУ, вручили российский паспорт

Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший российским войскам взять Курахово, получил паспорт гражданина РФ. Глава ДНР Денис Пушилин назвал уникальным сотрудничество бывшего иностранца с армией России. Мартиндейл признался, что планирует создать в РФ семью, и пообещал подумать, не взять ли ему имя в честь Данилы Багрова. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Уроженцу Нью-Йорка Дэниэлу Мартиндейлу в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Москве вручили российский паспорт. Американец известен тем, что из тыла украинской армии помогал Вооруженным силам РФ.

Глава ДНР Денис Пушилин на церемонии вручения документа рассказал, что в истории Мартиндейла было много нюансов: то, каким образом он вышел на связь с бойцами ВС РФ, как поддерживал взаимоотношения с российскими спецслужбами, как передавал сведения о дислокации и перемещении украинских военных, пишет ТАСС.

«Особенно поступки Дэниэла стали характерными при освобождении Курахово, потому что именно его информация стала ключевой <…> То, что сделал Дэниэл, это уникально», — подчеркнул Пушилин.

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Кроме того, полученные от Мартиндейла сведения помогли отодвинуть линию соприкосновения от Петровского района Донецка, который очень долгое время обстреливался, «поэтому здесь особое уважение», рассказал глава ДНР.

Мартиндейл стал обладателем паспорта РФ по указу президента России Владимира Путина. Во время церемонии Пушилин также вручил бывшему иностранцу орден Донецкой народной республики.

«Добро пожаловать домой — в Россию!» — добавил глава ДНР в Telegram-канале.

Администрация президента США пока не комментировала эту информацию.

Сменить имя в честь Данилы Багрова

Мартиндейл выразил признательность Путину за возможность получить гражданство РФ:

«Путь для меня стать российским гражданином был не из легких. <…> Россия — это не только мой дом, но и моя семья. Я чрезмерно рад, что теперь это не только в сердце, но и по праву », — сказал Мартиндейл.

Кроме того, он поблагодарил российские спецслужбы за доверие и возможность помочь им. Мартиндейл рассказал, что написал книгу о том, как помогал ВС России. По информации ТАСС, по ее мотивам, вероятно, снимут фильм.

Также американец поделился своими планами: он собирается жить в Крыму или Мариуполе, создать семью и воспитывать детей.

«Южный климат и те возможности, которые сейчас открывают в Новороссии, очень сильно привлекают. Люди, которые живут в этих регионах, они, возможно, пережили то же самое, что и я <…> И все мы настроены на лучшее будущее», — сказал он.

По словам Мартиндейла, его родители рады, что он стал гражданином РФ, и они сами мечтают переехать в Россию.

«Они только завидуют, что мне это удалось первым. У них тоже есть такая мечта — жить в России. Они уже на пенсии, но все же рвутся в Россию», — цитирует его РИА Новости.

В ходе общения с журналистами Мартиндейл пообещал подумать, не взять ли ему новое имя в честь Данилы Багрова — главного героя фильмов «Брат» и «Брат 2».

Как Мартиндейл попал на Украину

Американец попал на территорию Украины 11 февраля 2022 года через пропускной пункт «Шегини» во Львовской области из Польши. Когда американец понял, что на Украине начнется вооруженный конфликт, он решил связаться с российской стороной и установил контакт с военными ВС РФ.

Они с помощью беспилотника передали ему телефон, чтобы поддерживать связь. И на протяжении двух лет Мартиндейл передавал армии России сведения о военных объектах и местах дислокации подразделений ВСУ.

27 октября 2024 года российские войска, выполнявшие боевые задачи в окрестностях населенного пункта Богоявленка на Угледарском направлении в ДНР, эвакуировали Мартиндейла из зоны боевых действий и доставили в Донецк.

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Мартиндейл подчеркнул, что «делал все, чтобы сохранять жизни российским солдатам и обеспечить какое-то будущее для русских на Украине».