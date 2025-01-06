Российская армия взяла под контроль Курахово в ДНР. Активные бои за город шли два месяца

Минобороны России сообщило о взятии под контроль Курахово в ДНР

Минобороны России сообщило, что российские военные взяли город Курахово в ДНР под полный контроль. Активные бои за него продолжались последние два месяца. В ведомстве подчеркнули, что теперь «российские войска вышли на оперативный простор», и темпы освобождения Донецкой народной республики вырастут.

Российские военные полностью взяли под контроль Курахово в ДНР, сообщили в Минобороны России.

Как отметили в ведомстве, бои за город вели подразделения «Южной» группировки войск. Особо отличились военнослужащие 5-й и 110-й мотострелковых бригад.

«За десять лет киевский режим превратил его в мощный укрепленный район с развитой сетью долговременных огневых точек и подземных коммуникаций. С севера он прикрывается водохранилищем, что существенно ограничивало маневренные возможности российских штурмовых подразделений. Для обороны города противник стянул крупные силы, включающие формирования националистов и иностранных наемников, усилив их артиллерией и танками», — подчеркнули в Минобороны.

По данным военного ведомства, всего для удержания Курахово командование ВСУ сосредоточило 26 батальонов общей численностью свыше 15 тыс. военнослужащих. В боях за город украинская армия потеряла 80% личного состава (12 тыс. человек), а также около трех тысяч единиц техники.

Как штурмовали Курахово

В активную фазу боевые действия на Кураховском направлении перешли несколько месяцев назад. Уже 11 ноября британская газета The Independent сообщила, что российские военные окружили Курахово с трех сторон. По данным издания, армия России находилась в трех километрах от центра города. Украинский аналитический ресурс Deep State отмечал, что российские силы уже начали заходить в Курахово с востока и пытаются закрепиться.

12 ноября обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Репке заявил, что ВС России прорвали последнюю линию обороны к востоку от города и продвинулись вглубь больше чем на километр.

«Москва сейчас контролирует около 15% территории Курахово», — написал он в соцсети X.

На следующий день Financial Times со ссылкой на одного из украинских командиров-артиллеристов сообщила, что ВСУ «готовы отступить» из Курахово, «но пока нет приказа сверху».

19 ноября «Страна.ua» со ссылкой на лейтенанта ВСУ с позывным «Алекс» писала, что бои доходят до центральных районов города, а 29 ноября Deep State сообщал, что российская армия продвигается в центре Курахово. При этом ВСУ, по данным ресурса, на тот момент контролировали только западную половину города. На следующий день российские солдаты начали штурм кураховской промзоны.

В начале декабря «Страна.ua» со ссылкой на украинского военного Станислава Бунятова сообщила, что под контроль армии России переходят большинство доминирующих позиций. По его словам, полный захват города оставался лишь вопросом времени.

Как писал Mash со ссылкой на российских военкоров, на тот момент российские подразделения контролировали 50% города и северный берег Кураховского водохранилища .

«Российские войска уничтожили минимум 20 вражеских БТРов и 250 ВСУшников, в числе которых были наемники из Польши и Колумбии. Это цифры за последние три дня ожесточенных боев во время продвижения в Курахово», — говорилось в публикации.

12 декабря стало известно, что российские подразделения заблокировали солдат ВСУ на территории Кураховской тепловой электростанции (ТЭС). Через два дня председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотических инициатив и поддержки ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов сообщил, что бойцы водрузили российский флаг над зданием кураховского горсовета. Это позже подтвердил украинский ресурс Deep State.

15 декабря «Страна.ua» со ссылкой на бойца ВСУ с позывным «Мучной» написала, что российские военные полностью заняли район высоток в Курахово, а украинская армия контролирует только промзону Кураховской ТЭС. 19 декабря, согласно карте ресурса Deep State, российские военные контролировали уже большую часть города.

«Украинской армии снова пришлось покинуть город из-за нехватки личного состава. Теперь русские занимают Курахово, инфраструктура которого в основном нетронута, а Украине приходится бомбить тысячи потенциальных укрытий с расстояния», — написал 19 декабря Юлиан Репке.

28 декабря российские военкоры и ресурсы сообщили, что начались бои на территории Кураховской ТЭС.

«31 декабря в 16:30 в Курахово были захвачены ТЭЦ и два последующих за ней завода, из которых состоит кураховская промзона. Всю новогоднюю ночь шла зачистка», — рассказал РИА Новости командир 5-й бригады 51-й армии ВС РФ.

1 января Deep State подтвердил, что ВС России контролируют практически весь город за исключением нескольких небольших участков в западной и южной частях Курахово.

Стратегическое значение Курахово

В Минобороны России Курахово назвали «важным логистическим узлом». В ведомстве подчеркнули, что переход города под контроль российских военных существенно затруднил тыловое и техническое обеспечение группировки ВСУ на Донецком направлении. Это, в свою очередь, лишило их возможности обстреливать Донецк.

Западные окраины столицы ДНР расположены примерно в 35 км от Курахово. Как пишет РБК, это максимальная дальность стрельбы для ствольной артиллерии, которая находится в распоряжении ВСУ.

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«Большая часть РСЗО, включая «Град» и «Ураган», теперь не достают до Донецка, поскольку реактивная артиллерия отведена значительно западнее. Исключение составляет лишь американская M142 HIMARS», — уточняет Telegram-канал «Военная хроника».

Кроме того, как заявили в Минобороны, после взятия Курахово «российские войска вышли на оперативный простор», что позволит им «нарастить темпы освобождения территории Донецкой Народной Республики». «Военная хроника» отметила, что взятие города создает возможность для начала двух более крупных войсковых операций: окружение украинских войск в районе Великой Новоселки и усиления давления на Покровск.