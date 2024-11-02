«Давно хотел в Россию»: как американец проехал через всю Украину для помощи ВС РФ Российские силовики вывезли помогавшего ВС РФ американца с территории ВСУ

Американец Дэниел Мартиндейл въехал на Украину из Польши и смог добраться до Донбасса, где российские военные с дрона сбросили ему телефон для связи. Мужчина два года присылал ВС РФ координаты украинских военных объектов, а затем его вывезли в Москву. Мартиндейл дал первую пресс-конференцию в пресс-центре «России сегодня» и объяснил, зачем связался с российскими солдатами и как военные использовали полученные от него данные.

Российские силовики эвакуировали в Москву гражданина США Дэниэла Мартиндейла, два года помогавшего армии РФ. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Об эвакуации американца из населенного пункта Богоявленка на Угледарском направлении писало агентство ТАСС со ссылкой на штаб обороны республики. Там заявили, что российские спецслужбы совместно с подразделениями Восточного военного округа Минобороны РФ провели операцию по эвакуации «ценного оперативного источника» — гражданина США, сыгравшего ключевую роль в подготовке штурма Богоявленки.

2 ноября США Мартиндейл дал первую пресс-конференцию в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

«Мне нужно поблагодарить солдат 29-й армии, которые пересекли линию фронта, чтобы меня эвакуировать, они действовали очень профессионально. Было очень много угроз со стороны украинских беспилотников, и артиллерийский обстрел шел, но благодаря им я был эвакуирован на российскую территорию», — рассказал он.

Американец уточнил, что находится в Москве добровольно, и показал свой паспорт, заявив, что тот «прошел с ним войну» — это прекрасно видно по состоянию документа.

«Что касается получения российского паспорта, я бы хотел это сделать», — подчеркнул гражданин США. Мартиндейл добавил, что после окончания военной операции хотел бы снова заняться фермерским делом и завести семью в России.

Как американец попал на Украину

По словам гражданина США, за два года до начала военных действий он оказался в Польше. Он следил за новостями в западных СМИ и понял, «что с большой вероятностью на Украине начнется война».

«Я давно хотел в Россию, я понял, что это тот самый момент, который я ждал, и 11 февраля 2022 года я пересек границу с Украиной и хотел попасть в Донецк», — заявил Мартиндейл, добавив, что в его паспорте есть штамп, подтверждающий пересечение границы в эту дату.

Документ помог мужчине проехать через Киев и Краматорск и добраться до Богоявленки — села, где он провел значительную часть своего пребывания на Украине.

Источники РИА Новости в силовых структурах также сообщали, что Мартиндейл находился на украинской территории с 11 февраля 2022 года. По собственной инициативе он вышел на связь с российскими силовиками и два года передавал координаты украинских военных объектов, сыграв ключевую роль в подготовке штурма Богоявленки в конце октября.

«Изначально я хотел попасть в Донецк. Понял, что нужно как-то координировать свои действия с российской стороной. Мне нужно было понять, где находится линия фронта, где располагаются российские солдаты», — заявил американец.

Мартиндейл рассказал, что стал отслеживать передвижения ВС РФ по новостям, смотрел различные Telegram-каналы и таким образом вышел на канал, относящийся к подразделению территориальной обороны ДНР, у которого был бот.

«Контакты с российской стороной я поддерживал преимущественно через Telegram. Я получал сообщения через этот бот», — добавил гражданин США.

В какой-то момент российские солдаты с помощью БПЛА передали ему телефон, чтобы поддерживать связь.

РИА Новости пишет, что переданная американцем информация не раз использовалась для нанесения ударов по инфраструктуре, технике и украинским военным.

«Последние два года я делал все, чтобы сохранять жизни российским солдатам и обеспечить какое-то будущее для русских на Украине. Я бы хотел продолжить это делать», — заявил Мартиндейл.