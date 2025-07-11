В NYT спрогнозировали действия Путина в ответ на давление Трампа

Президент России Владимир Путин намерен игнорировать давление разочаровавшегося в нем американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Российский лидер убежден, что превосходство России на поле боя растёт, и что оборона Украины может рухнуть в ближайшие месяцы», — говорится в статье.

По данным издания, российский лидер «не будет жертвовать своими целями на Украине» ради налаживания диалога с Трампом. Автор материала отмечает, что Путин готов рискнуть отношениями с президентом США, чтобы добиться «капитуляции Украины перед его требованиями».

Источники издания заявили, что Путин был готов к тому, что терпение Трампа лопнет и понимал, что в конечном итоге США могут ввести новые санкции против России.

Недавно Трамп признался в разочаровании из-за продолжения боевых действий Россией. При этом политик подчеркнул, что он все еще привержен продолжению усилий по урегулированию конфликта, а также повторил, что, если бы не ошибки его предшественника Джо Байдена, украинский конфликт не перешел бы в горячую фазу.

Ранее в Кремле отреагировали на слова Трампа о разочаровании из-за действий России.