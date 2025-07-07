Старовойта предупреждали об интересе к нему со стороны силовиков

Бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта заранее предупредили, что к нему возник интерес со стороны силовых структур. Об этом сообщил журналист Александр Юнашев со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает Life.ru.

Утверждается, что «папок на Старовойта и за Курск, и за работу в Минтрансе» набралось столько, что не поместится и в двух рабочих кабинетах. По данным журналиста, узком кругу давно были разговоры о том, что интерес со стороны следствия был только вопросом времени.

Роман Старовойт покончил с собой 7 июля в Одинцово. По данным Mash, он сделал это рядом cо своим автомобилем Tesla, его тело нашли в кустах.

7 июля сообщалось, что президент России Владимир Путин уволил Старовойта с поста главы Минтранса. Как пишет РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах, бывшего министра транспорта проверяли на причастность к хищениям в Курской области.

Ранее стало известно, что рядом с телом Старовойта нашли наградной пистолет ПМ, который он получил от МВД.