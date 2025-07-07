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Экс-министр транспорта Старовойт покончил с собой. Первые фото с места

Бывший министр транспорта России Старовойт найден мертвым в Одинцово
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7 июля бывший губернатор Курской области, экс-министр транспорта России Роман Старовойт совершил самоубийство. Тело чиновника нашли в его автомобиле «Тесла» в подмосковном Одинцово, сообщает Следственный комитет. При этом Telegram-канал SHOT пишет, что тело было найдено рядом с машиной. По предварительным данным, Старовойту грозило до 20 лет тюрьмы за мошенничество и растрату, это и могло стать причиной суицида.

Старовойт родился в Курске 20 января 1972 года. Получил образование в Балтийском техническом университете (1995), окончил Северо-Западную академию госслужбы (2008).

С 1995 по 2005 год занимал руководящие должности в крупных компаниях. Впоследствии работал в комитете по инвестициям правительства Санкт-Петербурга.

С 2010 по 2012 год — директор департамента промышленности и инфраструктуры аппарата правительства России. С ноября 2012-го возглавлял Росавтодор, а с 1 октября 2018 года был замминистра транспорта России.

Спустя 10 дней был назначен врио губернатора Курской области. 8 сентября 2019 года Старовойта избрали главой региона. Срок его полномочий завершился 14 мая 2024 года.

С 14 мая 2024 года по 7 июля 2025 года Старовойт занимал пост министра транспорта России.

В числе его государственных наград — орден Почета, орден Александра Невского и благодарность президента России Владимира Путина.

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