В Чехии произошел масштабный блэкаут: люди застряли в лифтах, трамваи остановились

Чехия столкнулась с масштабным отключением электроэнергии. В Праге остановилось метро, встали трамваи и троллейбусы. По предварительным данным, причиной блэкаута стала авария на подстанции. По другой версии – произошел обрыв ЛЭП. К настоящему моменту пять из восьми подстанций страны возобновили работу.

Блэкаут в Чехии произошел из-за технических проблем, сообщил министр промышленности и торговли республики Лукаш Влчек.

«Постепенно ситуация [с электроснабжением] восстанавливается», — цитирует министра портал Denik N.

В настоящий момент проблемы с электроснабжением наблюдаются только в северных кварталах Праги. Работа пяти из восьми подстанций Чехии, оставшихся без напряжения, возобновлена, сообщил оператор электросетей CEPS.

Что произошло

4 июля на 8 из 44 распределительных станций национальной энергосистемы произошел сбой. Премьер-министр Чехии Петр Фиала назвал это чрезвычайной ситуации.

«Некоторые районы Чешской Республики пострадали от отключения электроэнергии. Мы расследуем причины и решаем проблему», – отметил он.

В Праге прекратило работу городское метро, трамваи и троллейбусы остановились. В экстренные службы стали поступать вызовы от людей, застрявших в лифтах.

В ряде других городов Чехии, в частности, в краевых центрах Либерец (на севере страны), Усти-над-Лабем (на западе страны), Градец-Кралове (на востоке страны) тоже произошел блэкаут.

На ряде железнодорожных линий было приостановлено движение поездов. Аэропорт Праги продолжил свою работу в обычном режиме.

В чешских больницах, затронутых отключением электричества, заработали резервные генераторы, заверил глава минздрава Чехии Властимил Валек.

«Хочу всех успокоить. У учреждений здравоохранения на такие случаи подготовлены четкие инструкции. В больницах, затронутых отключением, запущены резервные генераторы. Забота о пациентах не под угрозой », — написал министр в соцсети.

При этом он признал, что проведение ряда процедур при отключенном электричестве невозможно.

Причины ЧП

Национальное управление по кибернетической и информационной безопасности сообщило, что кибератак на национальную энергосистему не было.

Компания Pražská energetika (PRE) заявила, что блэкаут произошел из-за аварии на подстанции ČEPS в районе Ходов на юге Праги. Сотрудники PRE работают над устранением причин ЧП.

По информации агентства Reuters, ЧП произошло из-за обрыва линии электропередачи (ЛЭП).

ČEPS позже уточнила информацию: причиной аварии стало падение фазного провода на линии V411, после чего отключился шестой блок тепловой электростанции Ледвице, которая расположена между Теплице и Билиной.

Также произошла перегрузка на линии V208 и отключение на подстанции Красиков. «Впоследствии часть системы передачи была отключена и не могла эксплуатироваться», — пояснили в компании.

«Такого не было»

Как рассказала «Газете.Ru» проживающая в Чехии россиянка Екатерина, подобного блэкаута в городе на ее памяти не было.

«Я шесть лет живу в Чехии, но такого не было. В части Праги уже восстановлено электричество, все работает. Я нахожусь в районе «Прага 10» – тут пока нет.

Автобусы ходят, но поезда и трамваи нет. Метро, говорят, восстановилось, но я не знаю», — сообщила она.

По словам Екатерины, в настоящее время торговые центры закрыты, сетевые магазины, в которых установлены кассовые аппараты, тоже не работают.

Апрельский блэкаут

28 апреля в Испании, Португалии и граничащих с Пиренейским полуостровом регионах Франции внезапно отключилось электричество. В городах перестали работать светофоры, метро, аэропорты, остановилось железнодорожное сообщение и движение в автомобильных тоннелях. Закрылись почти все банки, кафе и магазины, в домах жителей не было света, наблюдались перебои с мобильной связью.

Пиренейский блэкаут: в Испании и Португалии произошло масштабное отключение электричества В Испании, Португалии и граничащими с Пиренейским полуостровом регионами Франции около 13:30... 29 апреля 03:15

В отчете, опубликованном позже министерством экологии и демографии Испании, отмечалось, что причины произошедшего «имеют многофакторный технический и организационный характер». В частности, за несколько дней до блэкаута в испанской энергосети произошли незначительные скачки напряжения. Утром 28 апреля скачки усилились, а затем буквально за пять секунд была разбалансирована вся система. В ведомстве указали, что ситуацию усугубили неправильные действия оператора Red Electrica, в результате которых система отключилась.