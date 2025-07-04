«Такого не было»: россиянка рассказала об обстановке в Праге после отключения электричества

Из-за масштабного отключения электричества в Праге не работают торговые центры, не ходят поезда и трамваи, рассказала «Газете.Ru» проживающая в Чехии россиянка Екатерина. Она добавила, что подобного блэкаута в городе она не помнит.

«Я шесть лет живу в Чехии, но такого (массового отключения – «Газета.Ru») не было. В части Праги уже восстановлено электричество, все работает. Я нахожусь в районе «Прага 10» – тут пока нет. Автобусы ходят, но поезда и трамваи нет. Метро, говорят, восстановилось, но я не знаю. Торговые центры закрыты, сетевые магазины, где кассы, тоже. Ждем восстановления в 14:00», — сказала Екатерина.

О том, что в Чехии произошло масштабное отключение электроэнергии, сообщило издание Novinky. Неисправность возникла в магистральной сети линий сверхвысокого напряжения компании ČEPS, которая обеспечивает передачу электроэнергии на подстанции по всей территории страны.

По всей стране приостановлено движение поездов, больницы перешли на резервные источники питания. Блэкаут также затронул работу метро, но позже поезда возобновили движение в штатном режиме. Полиция ведет расследование причин блэкаута и подчеркивает, что пока данных, свидетельствующих о том, что это кибератака, нет.

По информации электрораспределительной компании PRE, подача электроэнергии в Праге начнет восстанавливаться с 14:00 (15:00 мск).

Ранее в апреле масштабное отключение электричества произошло в Испании.