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В Испании опубликован отчет о причинах апрельского блэкаута в стране

В Испании объяснили апрельский блэкаут техническими и организационными причинами
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Nacho Doce/Reuters

Испанские власти представили итоги расследования причин масштабного блэкаута, который 28 апреля оставил без электричества всю страну и соседнюю Португалию. Об этом сообщается в отчете, опубликованном министерством экологии и демографии Испании.

По словам министра Сары Агесен, основные причины происшедшего имеют многофакторный технический и организационный характер. За несколько дней до блэкаута в испанской энергосети произошли незначительные скачки напряжения, которые утром 28 апреля усилились, а затем особенно сильные скачки за пять секунд разбалансировали всю систему. Ситуацию усугубили неправильные действия оператора Red Electrica, в результате чего система перегрузилась и отключилась.

В докладе отмечается, что во время блэкаута не было зафиксировано кибератак.

28 апреля в Испании, Португалии и граничащих с Пиренейским полуостровом регионах Франции произошло внезапное и повсеместное отключение электричества. В городах перестали работать светофоры, метро, аэропорты, остановилось железнодорожное сообщение и движение в автомобильных тоннелях. Закрылись почти все банки, кафе и магазины, в домах жителей не было света, наблюдались перебои с мобильной связью.

Ранее в России объяснили, почему в Европе произошел блэкаут.

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