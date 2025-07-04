В Чехии возобновили работу большинства подстанций, оставшихся без напряжения

Работа пяти из восьми подстанций в Чехии, оставшихся без напряжения, возобновлена, сообщил оператор электросетей CEPS.

«Часть системы электропередачи без напряжения, произошедшее затронуло восемь подстанций, пять из них к данному моменту уже работают», — сказано в сообщении.

Причины сбоя еще выясняют, уточнил оператор.

Как писало агентство Reuters со ссылкой на оператора, ЧП произошло в связи с обрывом линии электропередачи (ЛЭП). Как сообщали журналисты, проблемы возникли на восьми подстанциях на территории республики. К текущему моменту специалисты восстановили работу пяти инфраструктурных объектов. Также ситуацию прокомментировал министр транспорта страны Мартин Купка. На своей странице в социальной сети X он написал, что на ряде линий было приостановлено движение поездов. Соответствующая ситуация наблюдается в пяти регионах, включая Прагу.

4 июля издание Novinky со ссылкой на чешские правоохранительные органы и управление пожарной охраны сообщило, что в Праге произошло масштабное отключение электроэнергии. В результате была парализована работа городского метро, а также остановлено движение троллейбусов и трамваев. Более того, в экстренные службы начали поступать многочисленные обращения от граждан, застрявших в лифтах.

Ранее в Ростовской области из-за атаки украинских беспилотников несколько тысяч человек остались без света.