«Пресмыкательство у ног Трампа». Как лидеры НАТО унижались перед США на саммите

В Гааге 24-25 июня прошел саммит НАТО, итогами которого остался доволен президент США Дональд Трамп. Однако многие западные СМИ заявили, что европейские лидеры «пресмыкались» перед американским лидером. Еще большее недовольство вызвали слова генерального секретаря альянса Марка Рютте, который сравнил главу Белого дома с «папочкой», разнимающим дерущихся детей. Действительно ли европейцы на встрече в Гааге оказались «у ног» Трампа — в материале «Газеты.Ru».

Президент США Дональд Трамп положительно оценил итоги саммита НАТО, прошедшего в Гааге 24-25 июня. Однако многие западные СМИ раскритиковали европейских политиков, «пресмыкавшихся» перед американским президентом.

По итогам встречи страны альянса приняли предложение Трампа и обязались ежегодно инвестировать 5% ВВП в организацию, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование. Страны пообещали выполнить «индивидуальные и коллективные обязательства» к 2035 году.

Европа у ног Трампа

Колумнист британской газеты The Guardian пишет, что двухдневная встреча альянса фактически была сокращена до официальных обсуждений на одно утро, а повестка дня была сужена, чтобы сосредоточиться на повышении расходов на оборону, которого Трамп требует от союзников по НАТО еще со своего первого президентского срока.

«Саммит НАТО в Гааге был срежиссированным пресмыкательством у ног Дональда Трампа. Вопросы, которые могли спровоцировать или смутить Трампа, были отодвинуты на второй план. Вместо этого фонтан лести был открыт на максимум», — говорится в материале.

По мнению журналиста The Guardian, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и остальные члены альянса подвергли себя самоуничижению с конкретной целью — «сохранить США на борту трансатлантического альянса».

Члены НАТО на прошедшем в Гааге саммите пытались не дать самому импульсивному и непредсказуемому президенту США в истории «выбросить игрушки альянса из своей детской коляски», пишет издание Bloomberg.

«Саммит в Гааге просто продемонстрировал отчаянные усилия европейских членов НАТО польстить почетному гостю из Соединенных Штатов. Европейские лидеры, которые, возможно, задавались вопросом, какова жизнь при римском императоре, теперь знают это по собственному опыту. Они вынуждены унижаться, потакать, выражать согласие, когда в частном порядке многие не согласны с предложениями Дональда Трампа», — говорится в статье Bloomberg.

Российские эксперты во многом согласны с точкой зрения европейских журналистов. Заместитель директора Центра политической информации, политолог Анастасия Гафарова в беседе с «Газетой.Ru» назвала прошедший саммит «игрой в поддавки».

«Прошедший саммит НАТО показал, что Европа пытается адаптироваться под новую американскую администрацию и избрала своей тактикой не противостояние ей, а своего рода игру в поддавки, но с массой оговорок и нюансов.

Я имею в виду, например, обещания повысить расходы на оборону до 5% к 2035 году. То, как эти 5% будут складываться, будет очень нетривиальной математической хитростью со стороны европейских стран», — сказала политолог.

Трамп, безусловно, одновременно и укрепляет Европу, делая НАТО чисто европейским альянсом, и одновременно подавляет ее самостоятельность и потенциал в развитии гражданских отраслей, считает Гафарова. По ее мнению, это в некотором роде парадокс — более сильная и при этом более подчиненная Европа.

В Совете Федерации считают, что европейцы уже давно служат «лакеями» Соединенных Штатов.

«Надеюсь, что до тех, кто живет в Европейском союзе, постепенно начнет доходить, что они уже давно находятся под руководством американцев. Если это не будет для них понятно, значит гиблое их дело. Они свой суверенитет давно профукали и вернуть не смогут, если европейские избиратели продолжат допускать к власти тех, кто служит лакеем у Трампа», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

Сенатор отметил, что еще в середине 50-х годов прошлого века создавались политические карикатуры, на которых европейские политики танцуют вокруг американского президента. По его мнению, «с того времени ситуация никак не изменилась».

«Папочка вернулся»?

Прошедший саммит завершился скандалом для генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Политик назвал Трампа «папочкой», которому приходится использовать «крепкие выражения», чтобы остановить конфликт Израиля и Ирана.

«Они (Израиль и Иран. — прим. ред.) как два школьника, которые яростно дерутся. Им нужно дать подраться 2–3 минуты, а потом можно останавливать», — заявил Рютте.

Эти слова Рютте вызвали шквал критики в медиа, где сочли такое поведение «подхалимским» и «показателем доминирования США в НАТО».

«То, что сделал Рютте, в том числе на его пресс-конференции с Трампом, более чем постыдно. Я понимаю, что многое делается для того, чтобы удержать американцев в Европе, но подобострастная манера, в которой Рютте это делает, абсолютно не подобает генеральному секретарю НАТО», — заявил немецкий военный эксперт Карло Масала.

В свою очередь Белый дом поспешил воспользоваться случаем и опубликовал видео визита американского президента на саммит НАТО в Гаагу под названием Daddy's home («Папочка дома»). Нарезка кадров с Трампом сопровождается песней «Hey Daddy» исполнителя Usher.

«Папочка дома... Привет, папочка, привет. Президент Дональд Трамп принял участие в саммите НАТО в Гааге, Нидерланды», — гласит подпись под постом.

В России сочли лесть Рютте в адрес Трампа «запредельной».

«Как известно, самые живучие прозвища — те, которые придумывает сам Трамп. Так что если американский президент поддержит этот вариант, то прозвище окажется живучим. Лесть Рютте была запредельной. Трамп, как мне кажется, это любит, но неумелых льстецов не уважает», — уточнила политолог Анастасия Гафарова.

А вот программный директор клуба «Валдай», политолог Тимофей Бордачев не увидел ничего нового в произошедшем на саммите.

«В НАТО всегда была строгая субординация, есть только один лидер, которому все подчиняются. Поэтому я, честно говоря, ничего такого особенного в прошедшем саммите и высказываниях Рютте не увидел. Они же все политики и прекрасно понимают, что сейчас надо вести себя определенным образом, чтобы что-то получить в будущем», — пояснил Бордачев.

Украина — не в приоритете

Бордачев также не согласен с тем, что Европа только «пресмыкалась» на саммите в Гааге. В беседе с «Газетой.Ru» политолог отметил, что европейцы могут считать этот саммит очень успешным для себя.

«Европейцам по сути удалось соскочить с украинской темы, так как они не взяли официально никаких дополнительных обязательств по Украине. Их обязательства по поддержке киевского режима остаются их двусторонними отношениями с киевским режимом. Американцам не удалось переложить на европейцев всю ответственность за украинскую историю», — сказал Бордачев.

По его мнению, обещание повысить расходы на оборону до 5% ВВП также ни к чему не обязывает европейских лидеров:

«Во-первых, они обещали это сделать к 2035 году. К этому времени Трампа уже давно не будет в Белом доме, и никто не знает, кто будет руководить США через 10 лет. Никто не знает даже, что будет с НАТО через 10 лет. Во-вторых, они зарезервировали полтора процента на любые другие расходы. То есть, по сути, это будут не 5% на оборону, а 3,5% с возможностью остальное потратить абсолютно на что угодно».

«Костюма недостаточно». Смог ли Зеленский добиться желаемого на саммите НАТО? В Гааге прошел саммит НАТО, главной темой которого стал вопрос увеличения расходов на оборону членов... 25 июня 20:36

А вот кто точно оказался проигравшим по итогам саммита НАТО в Гааге по мнению западных СМИ, так это украинский президент Владимир Зеленский. Американская газета The New York Times (NYT) пишет, что саммит стал «еще одним мрачным знаком для Украины».

«Конфликт на Украине, который был главной темой последних саммитов НАТО, скатился вниз списка приоритетов... Президента Зеленского не чествовали, как в прошлые годы. Он даже не был в центре внимания. Вместо него главную скрипку в Гааге сыграл Дональд Трамп, не скрывавший своего восхищения президентом России Владимиром Путиным», — говорится в статье NYT.

В свою очередь агентство Bloomberg отметило, что президент Украины «выглядел печальным».

«То, что НАТО по-прежнему называет Россию угрозой, было воспринято как победа, хотя и разочаровало президента Украины Владимира Зеленского, который на этом саммите выглядел печально», — следует из текста.