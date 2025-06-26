В сети появилось видео с Трампом под песню Daddy's home

Белый дом распространил видео с Трампом на саммите НАТО под песню Daddy's home

Белый дом разместил в социальной сети видеоролик с президентом США Дональдом Трампом под песню Daddy's home. Ролик появился на официальной странице администрации Трампа в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На видео американский лидер спускается с трапа самолета по прилете в нидерландскую Гаагу. На нем классический черный костюм и кепка с надписью «USA». Далее Трамп отправляется на мероприятие в рамках саммита НАТО, где общается с генеральным секретарем организации Марком Рютте, а также с другими мировыми лидерами.

«Папочка дома... Привет, папочка, привет. Президент Дональд Трамп принял участие в саммите НАТО в Гааге, Нидерланды», — гласит подпись под постом.

Накануне сообщалось, что Трамп опубликовал видео с песней «Бомби, бомби, бомби, бомби, бомби Иран» группы Vince Vance & the Valiants. Это пародия на песню The Regents «Барбара Энн» 1961 года. В этом году трек стал массово использоваться во время ударов США по иранским ядерным объектам.

Ранее в Канаде изменили текст гимна из-за слов Трампа о 51-м штате.