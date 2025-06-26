СМИ заметили «печальный» вид Зеленского на саммите НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский выглядел печальным на прошедшем саммите НАТО в Гааге. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

«То, что НАТО по-прежнему называет Россию угрозой, было воспринято как победа, хотя и разочаровало президента Украины Владимира Зеленского, который на этом саммите выглядел печально», — следует из текста.

В материале отмечается, что Зеленский «упустил свой шанс» пообщаться с Трампом на саммите «Большой семерки», но в Гааге «получил аудиторию», чтобы лоббировать продажу оружия Украине.

25 июня немецкая газета Bild написала, что саммит НАТО в Гааге был неудачным для Украины и Зеленского, на мероприятии не было выделено отдельного заседания по украинскому конфликту.

Саммит НАТО прошел 24–25 июня в Гааге. Его главной темой стал вопрос увеличения расходов на оборону членов альянса. Среди основных задач встречи является побудить страны, входящие в НАТО, увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

Ранее Зеленский призвал «уменьшить российские аппетиты».