Генсек НАТО назвал Трампа «папочкой»

Генсек НАТО Рютте назвал Трампа папочкой в ходе саммита в Гааге

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп является «папочкой», которому приходится использовать «крепкие выражения», чтобы остановить конфликт Израиля и Ирана. Его слова приводит Telegram-канал Baza.

Так он прокомментировал нецензурное высказывание американского лидера по вопросу конфликта на Ближнем Востоке и нарушения прекращения огня между странами.

«Они (Израиль и Иран. — прим. ред.) как два школьника, которые яростно дерутся. Им нужно дать подраться 2–3 минуты, а потом можно останавливать», — заявил Рютте.

Генсек НАТО отметил, что президент США был вынужден выругаться, чтобы «остановить их».

В ночь на 24 июня Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Несмотря на заявление президента США, удары между Ираном и Израилем продолжились. Позднее американский лидер написал в соцсети Truth Social, что Израилю следует воздержаться от сброса бомб на территорию Ирана. Политик подчеркнул, что, сделав это, Израиль совершит серьезное нарушение.

Ранее госсекретарь США заявил о «полном разрушении» одного из ядерных объектов Ирана.