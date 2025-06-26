Над Россией сбили 50 беспилотников. Военная операция, день 1219-й

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Завершение эскалации на Ближнем Востоке может положительно повлиять на ситуацию на Украине, заявил в интервью CNBC спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

«Мы надеемся, что люди посмотрят на случившееся в Иране и скажут: «Мы также хотим стать частью мирного процесса». Мы надеемся, что это приведет к очень-очень-очень хорошим событиям в урегулировании между Россией и Украиной», — отметил он.