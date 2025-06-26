Над Россией сбили 50 беспилотников. Военная операция, день 1219-й

Словакия завтра не будет голосовать за 18-й пакет санкций против России, предложит отложить этот вопрос до решения ситуации с возможной остановкой импорта российских энергоресурсов в ЕС, сообщил премьер страны Роберт Фицо.
Затягивание военных действий путем поставок Киеву вооружений чревато для Европы дестабилизацией обстановки в регионе, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Ущерб сельскому хозяйству Брянской области от обстрелов ВСУ, предварительно, составляет 1,5-2 млрд руб., сообщил РИА Новости губернатор Богомаз.
ВС РФ ведут успешные наступательные действия в зоне спецоперации на Украине, заявил министр обороны Андрей Белоусов.
Жительница Петербурга задержана и арестована за сбор данных о военнослужащих РФ для украинских спецслужб, сообщили в ФСБ.
Президент США Дональд Трамп ни разу прямо не упомянул Россию в выступлении на закрытой встрече в рамках саммита НАТО в Гааге, сообщило Bloomberg, ссылаясь на знакомые с ходом переговоров источники.
ВС РФ нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР и Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.
Завершение эскалации на Ближнем Востоке может положительно повлиять на ситуацию на Украине, заявил в интервью CNBC спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
«Мы надеемся, что люди посмотрят на случившееся в Иране и скажут: «Мы также хотим стать частью мирного процесса». Мы надеемся, что это приведет к очень-очень-очень хорошим событиям в урегулировании между Россией и Украиной», — отметил он.
🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 50 беспилотников над территорией России. Больше всего — 23 дрона — сбили над Курской областью, 11 — над Ростовской, шесть — над Брянской, по три — над Белгородской и Московским регионом. Еще два БПЛА сбили над Крымом и по одному — над Калужской областью и Мордовией.