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Политика

Над Россией сбили 50 беспилотников. Военная операция, день 1219-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1219-й день
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Боевая работа подразделений 1-й Танковой армии Западной группы войск на Сватовском направлении

РИА Новости
Средства ПВО за ночь сбили над регионами России 50 беспилотников, в том числе несколько дронов, летевших на Москву. ВС РФ нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР и Днепропетровской области. Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что завершение эскалации на Ближнем Востоке может положительно повлиять на ситуацию на Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:41

Словакия завтра не будет голосовать за 18-й пакет санкций против России, предложит отложить этот вопрос до решения ситуации с возможной остановкой импорта российских энергоресурсов в ЕС, сообщил премьер страны Роберт Фицо.

9:27

Затягивание военных действий путем поставок Киеву вооружений чревато для Европы дестабилизацией обстановки в регионе, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

9:15

Ущерб сельскому хозяйству Брянской области от обстрелов ВСУ, предварительно, составляет 1,5-2 млрд руб., сообщил РИА Новости губернатор Богомаз.

8:59

ВС РФ ведут успешные наступательные действия в зоне спецоперации на Украине, заявил министр обороны Андрей Белоусов.

8:46

Жительница Петербурга задержана и арестована за сбор данных о военнослужащих РФ для украинских спецслужб, сообщили в ФСБ.

8:22

Президент США Дональд Трамп ни разу прямо не упомянул Россию в выступлении на закрытой встрече в рамках саммита НАТО в Гааге, сообщило Bloomberg, ссылаясь на знакомые с ходом переговоров источники.

8:13

ВС РФ нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР и Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.

8:09

Завершение эскалации на Ближнем Востоке может положительно повлиять на ситуацию на Украине, заявил в интервью CNBC спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

«Мы надеемся, что люди посмотрят на случившееся в Иране и скажут: «Мы также хотим стать частью мирного процесса». Мы надеемся, что это приведет к очень-очень-очень хорошим событиям в урегулировании между Россией и Украиной», — отметил он.

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 50 беспилотников над территорией России. Больше всего — 23 дрона — сбили над Курской областью, 11 — над Ростовской, шесть — над Брянской, по три — над Белгородской и Московским регионом. Еще два БПЛА сбили над Крымом и по одному — над Калужской областью и Мордовией.

8:01

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1219-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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