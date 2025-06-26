«Ничего такого страшного»: жительница Новороссийска передала Киеву данные о кораблях и ПВО

В Новороссийске задержали работавшую на судне россиянку, которую подозревают в передаче сведений о местоположении российских военных кораблей и средств ПВО. Сотрудники правоохранительных органов успели принять меры и не допустить поражения техники. Женщина заявила, что не видела в передаче подобной информации ничего страшного. В Санкт-Петербурге также задержали россиянку, подозреваемую в пособничестве СБУ.

В Новороссийске, Краснодарский край, задержали местную жительницу. Ее подозревают в передаче украинским спецслужбам данных о кораблях Черноморского флота, сообщили в ЦОС ФСБ России.

«Я не видела в этом ничего такого страшного», — сказала женщина во время задержания, отвечая на вопрос, зачем она передала Украине данные о российских военных объектах.

Сотрудница судна и шпион

Женщина работает на гражданском судне в портах Новороссийска и Сочи. На видео, опубликованном ЦОС, четверо сотрудников ФСБ в баффах на лицах заходят на кухню, где женщина моет миксер в раковине. Двое силовиков берут ее за руки и забирают миксер.

«Чего случилось-то?» — спрашивает задержанная.

Сотрудники ФСБ за руки выводят ее из кухни. На следующем кадре ролика ЦОС женщина уже переоделась. На ней застегивают наручники.

«Почему вы передавали информацию иностранному государству о военных объектах? Для чего?» — спрашивает мужской голос за кадром.

«Да, собственно, я не видела в этом ничего... Какого-то такого страшного» — объясняет женщина.

После этого в сопровождении двоих силовиков она покидает судно.

«Со мной на связь вышел сотрудник спецслужб Украины, предложил сотрудничество и денежное вознаграждение. Я согласилась», — рассказала россиянка на видео с допроса. Пресс-служба ФСБ описала этот контакт, как «инициативный».

Она отметила, что украинец давал ей задания собирать информацию о местах расположения военных объектов, которые находятся в Новороссийске, Сочи и Севастополе, ему нужны были места дислокации кораблей Черноморского флота и объектов ПВО. Женщина сказала, что куратор представился Максимом, они общались в Telegram. Задержанная признала свою вину.

«В результате своевременно принятых мер поражения военной техники и личного состава Вооруженных сил Российской Федерации не допущено», — сказано в сообщении.

В отношении женщины возбудили уголовное дело о государственной измене, ее уже арестовали. Ей грозит до 20 лет лишения свободы. В ФСБ отметили, что украинские спецслужбы часто пытаются вербовать россиян через мессенджеры Telegram и WhatsApp.

Искала военных

В Санкт-Петербурге также задержали 48-летнюю гражданку РФ, которую подозревают в помощи СБУ. Кураторы попросили ее устанавливать места жительства российских военнослужащих, следить за их автомобилями или транспортными средствами членов их семей, чтобы затем готовить и осуществлять теракты.

«У задержанной изъяты средства связи, содержащие переписку в WhatsApp с находящимися на Украине координаторами террористической деятельности», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.

В отношении женщины возбудили уголовное дело за пособничество в совершении теракта. Ее уже арестовали.