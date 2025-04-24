В больнице умер военкор «Звезды» Никита Гольдин. Месяц назад его машина попала под обстрел в ЛНР

Раненный месяц назад в ЛНР военкор «Звезды» Никита Гольдин умер в больнице

Военный корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин умер в московском госпитале спустя почти месяц после того, как получил ранение при обстреле съемочной группы в Луганской народной республике. 24 марта автомобиль, в котором находился журналист, был поражен ракетой HIMARS в районе населенного пункта Михайловка. В результате атаки погибли трое сотрудников СМИ, Гольдин получил тяжелое осколочное ранение в голову.

Военный журналист телеканала «Звезда», офицер редакционно-издательского центра «Красная звезда» лейтенант Никита Гольдин умер в московском военном госпитале утром 22 апреля. Об этом сообщила газета Минобороны РФ «Красная звезда». Причиной смерти стали тяжелые ранения, полученные в зоне СВО на Украине в результате удара ВСУ.

Удар по автомобилю с журналистами

Инцидент произошел 24 марта в поселке Михайловка Кременского района Луганской народной республики. По данным Следственного комитета, украинские военные нанесли удар по гражданскому автомобилю с применением ракетной системы HIMARS.

На месте погибли сотрудники «Известий»: корреспондент Александр Федорчак, оператор Андрей Панов и водитель Александр Сиркели.

Гольдин, находившийся в той же машине, получил тяжелое осколочное ранение в голову. Также пострадал сопровождавший группу офицер ВС РФ. Раненых доставили в военный госпиталь.

«Здесь им была оперативно оказана вся необходимая помощь, а спустя время пострадавших со всеми предосторожностями переправили в один из столичных госпиталей, где лечение продолжилось. К сожалению, раны, полученные нашим коллегой, оказались слишком тяжелыми», — говорится в сообщении «Красной звезды».

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Работа в СМИ

Никита Гольдин готовил сюжеты для телеканала «Звезда», а также был автором газетных публикаций в «Красной звезде», «Московском комсомольце» и других периодических изданиях. На «Звезде» он работал с лета 2024 года.

Последняя публикация под авторством Гольдина была размещена на сайте телеканала 24 марта — в день его ранения. В материале рассказывается о действиях российских военных по отражению атаки украинского беспилотника на зенитный ракетный комплекс.

Указом президента России лейтенант Никита Гольдин удостоен ордена Мужества.

Следственный комитет после атаки 24 марта возбудил дело по статьям об убийстве, воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов и умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества (ст. 105, ст. 144, ст. 167 УК РФ).

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Не первый случай

Смерть Никиты Гольдина — не первый случай гибели журналистов в зоне боевых действий на Украине. В конце марта в Белгородской области погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева. Съемочная группа подорвалась на мине, оператор Дмитрий Волков получил тяжелые ранения.

В начале января при атаке беспилотника на трассе Донецк — Горловка погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов. В том же автомобиле находились представители РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев, а также сотрудники издания «Блокнот Донецк» Светлана Ларина и Изабелла Либерман. Все шестеро получили ранения.

В прошлом году в результате обстрелов погибли корреспондент «Известий» Семен Еремин, фотокорреспондент портала NEWS.ru Никита Цицаги и оператор НТВ Валерий Кожин. Его коллега Алексей Ивлиев получил тяжелые ранения. Много журналистов гибнут и получают ранения и с украинской стороны.