Вынес ребенка из-под обстрела, но не успел спастись сам. Кто такой студент Гукежев, погибший в Курской области

Студент магистратуры КГУ Илия Гукежев погиб в родной деревне Городище при атаке украинского дрона, пытаясь спасти раненую девочку. Он вынес ее из-под обстрела, но погиб при повторном ударе. Президент Владимир Путин посмертно наградил Илию медалью «За спасение погибавших».

Студент магистратуры Курского государственного университета (КГУ) Илия Гукежев погиб в результате атаки украинского беспилотника в деревне Городище Рыльского района Курской области.

Трагедия произошла в июне 2024 года, когда молодой человек приехал на родину — в приграничную с Украиной деревню, чтобы привезти родителям продукты и лекарства, а также помочь по хозяйству. Об этом РИА Новости рассказала его сестра Диана Минаева.

По ее словам, в какой-то момент рядом с домом семьи Гукежевых остановилась машина, в которой находилась армянская семья. Из автомобиля вышел отец, и практически сразу над ним появился украинский дрон. Затем прогремели три взрыва, а вслед за ними — крики. Мать Илии и сам молодой человек бросились к месту происшествия. Они увидели, что вся семья покрыта кровью, а маленькая девочка еще подавала признаки жизни. Раненого ребенка вытащили из машины и отнесли во двор.

Вторая атака и попытка спасти ребенка

Илия попытался вызвать скорую помощь, однако сигнал в приграничной зоне ловился с трудом. Он позвал на помощь соседку, и они вместе занесли девочку в дом. Там ей уже попытались оказать первую помощь и перевязать раны. В помещении выключили свет, чтобы дрон не смог определить координаты. В этот момент в небе снова появился беспилотник.

Раздались еще два мощных взрыва — удар пришелся прямо по дому, в котором находились пострадавшие. Илия Гукежев погиб на месте. Девочка, которую он пытался спасти, тоже. По словам сестры, в результате второго удара мать Илии получила тяжелую контузию, а отец оказался ранен. В доме на тот момент находились и другие члены семьи.

Всего в результате атаки в Городище погибли пять человек, включая двоих малолетних детей. Еще двое были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Кем был Илия Гукежев

Илия Гукежев окончил бакалавриат по направлению «картография и геоинформатика» и в 2024 году поступил в магистратуру КГУ. В университете его вспоминают как доброжелательного, открытого и отзывчивого человека.

Преподаватели и сокурсники говорят, что он всегда был готов прийти на помощь, отличался живым характером и активной жизненной позицией.

Жители деревни описывают его как «скорую помощь для всех». После того как его отец перенес инсульт, именно Илия стал опорой для матери и бабушки, взяв на себя заботу о семье. Он регулярно приезжал домой из Курска, чтобы помогать по хозяйству и отвозить родным все необходимое.

Посмертная награда

24 июня президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Илии Гукежева медалью «За спасение погибавших». Награда вручена посмертно — в память о его поступке, стоившем жизни.

«Я всегда поддерживала и всегда восхищалась добротой ребенка, потому что он помогал всем нашим ребятам. Рыльский район, деревня Городище, приграничный район — он всегда помогал <...> мимо чужой беды, я точно знаю, никогда не проходил», — рассказала куратор Илии, преподаватель Курского Государственного университета Ирина Требушкова.

После атаки дом семьи Гукежевых практически полностью разрушен — в пожаре от строения остались только обгоревшие стены. Односельчане начали сбор помощи семье, а также принесли цветы и игрушки к местам, где погибли дети и сам Илия. Память о нем сохраняется и в вузе, и в родной деревне — как о человеке, который погиб, спасая других.