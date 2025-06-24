«Стоит брать пример с этих стран». Нужен ли России мир между Ираном и Израилем?

24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. Днем ранее российский президент Владимир Путин встретился в Кремле с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи и пообещал оказать иранскому народу посильную поддержку. Какую роль сыграла Россия в разрешении конфликта и какие могут быть для Москвы последствия в связи с перемирием — в материале «Газеты.Ru».

В ночь на 24 июня американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, этот шаг станет первым на пути к миру между двумя ближневосточными странами.

«Между Израилем и Ираном достигнута договоренность о полном и тотальном прекращении огня (приблизительно через 6 часов, когда Израиль и Иран завершат свои текущие финальные миссии), сроком на 12 часов, по истечении которых война будет считаться оконченной», — написал Трамп в социальных сетях.

Чуть позже премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль достиг всех целей военной операции, которую проводил против Ирана, «устранив угрозу в ядерной и ракетной сферах».

Операция Израиля против Ирана 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана под названием «Народ как лев». Во время массированной атаки были задействованы более 200 самолетов, которые нанесли удары по трем иранским ядерным объектам, в том числе заводу по обогащению урана Фордо, военным базам и центрам разработки оружия. Вечером того же дня Иран объявил об ответной операции «Истинное обещание — 3» и выпустил в сторону Израиля более сотни дронов и баллистических ракет.

Накануне объявления перемирия президент России Владимир Путин принял в Кремле главу МИД Ирана Аббаса Арагчи. Российский лидер заверил, что Москва считает «неспровоцированную агрессию» против Тегерана недопустимой, и пообещал «оказать содействие иранскому народу».

Однако позже некоторые аналитики и комментаторы отметили, что происходящее в Иране похоже на ситуацию с падением режима Башара Асада в Сирии и якобы Москва не помогла Тегерану.

Отвечая на подобные обвинения, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сейчас много желающих «подлить масла в огонь» и испортить отношения России и Ирана.

«Россия оказала поддержку Ирану с четкой позицией. Эта позиция получила высокую оценку на беседе с [главой МИД Ирана Аббасом] Арагчи. Мы намерены дальше развивать наши отношения с Ираном», — сказал Песков.

Будет ли мир?

Американский президент в своем заявлении о начале перемирия между Ираном и Израилем предсказал, что мирное соглашение будет долгосрочным, несмотря на десятилетия вражды.

«Я думаю, что прекращение огня бессрочно — оно будет длиться вечно», — сказал Трамп.

Однако уже днем 24 июня появились сообщения о нарушении режима прекращения огня. Израильские СМИ утверждают, что первым режим прекращения огня нарушил Иран, выпустив одну ракету по северу страны.

В свою очередь Трамп заявил, что и Иран, и Израиль нарушили режим прекращения огня и он недоволен обеими странами.

«Этим ребятам пора остыть. Это абсурд. Мне не понравилось многое из того, что я увидел вчера. Не понравилось, что Израиль начал атаку сразу после того, как мы заключили соглашение… и не понравилось, что ответный удар был таким жестким. Они воюют так долго и так яростно, что уже даже просто (матерное слово.— «Газета.Ru») не понимают, что делают», — сказал журналистам американский лидер.

Главный вопрос, который мучает многих экспертов в связи с ирано-израильским конфликтом, — в самом ли деле он прекратится в скором времени. В беседе с «Газетой.Ru» глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов предположил, что активная фаза боевых действий действительно прекратится сейчас.

«Ясно только, что все стороны поняли, что продолжение противостояния для них крайне губительно по разным причинам и для Израиля, и для Ирана, и для Соединенных Штатов. Поэтому они предпочли очень своеобразный и вызывающий много вопросов, но тем не менее выход. И думаю, что он будет работать», — сказал политолог.

Роль России

Важно помнить, что накануне заключения соглашения о перемирии с Израилем глава МИД Ирана приехал в Россию и на протяжении всего конфликта американская сторона согласовывала свои действия с Москвой, отметил в беседе с «Газетой.Ru» эксперт Института Ближнего Востока и Российского совета по международным делам Сергей Балмасов.

«Россия доказала, что без ее участия этот ближневосточный узел было невозможно ослабить. Москва продемонстрировала свой статус в условиях украинского конфликта, когда некоторые страны пытались устроить дипломатическую изоляцию России», — пояснил эксперт.

При этом, по мнению Балмасова, для России конфликт Израиля с Ираном даже был выгоден в некотором смысле.

«Развернувшийся на Ближнем Востоке конфликт был выгоден России в качестве отвлечения внимания коллективного Запада от украинского фронта и финансирования Киева», — уточнил политолог.

«12 часов, чтобы сбежать». Как израильская разведка запугивала иранских чиновников и военных Израильская разведка организовала секретную операцию по запугиванию военнослужащих и чиновников... 24 июня 15:21

При этом в России приветствуют прекращение боевых действий. Так, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Газетой.Ru» уточнил, что Москва заинтересована в мире между Израилем и Ираном.

«Нам в любом случае хотелось бы, чтобы на Ближнем Востоке не было новых очагов боевых действий, потому что это всегда дестабилизирует ситуацию. Россия в общем-то всегда была заинтересована, чтобы между Ираном и Израилем начали развиваться нормальные отношения. Правда, я не уверен, что это случится, несмотря на заверения Трампа. Я думаю, что без участия России американцам будет тяжело уравновесить все позиции политических игроков в регионе», — сказал сенатор.

Он отметил, что американцы всегда пытаются единолично разрешить возникающие вопросы, но это не совсем правильный подход. Если американцы и все участники конфликта заинтересованы в развитии мирного процесса, то надо обязательно подключать Россию, заключил Джабаров.

Какие могут быть последствия для Москвы

Война между Израилем и Ираном поставила Россию в очень сложное положение, считает политолог Федор Лукьянов. В беседе с «Газетой.Ru» он напомнил, что у Москвы есть связи со всеми сторонами конфликта.

«У России есть стратегическое партнерство с Ираном, начали развиваться очень хрупкие и значимые на данный момент отношения с американской администрацией. Кроме того, у Путина есть деловые и вполне рабочие отношения с израильским руководством», — заявил политолог.

По его словам, ситуация, в которой России нужно делать выбор, «явно не входила в планы Кремля». Этим обусловлена «осторожность высказываний» Путина относительно конфликта на ПМЭФ-2025, подчеркнул эксперт.

Лукьянов добавил, что Трамп может использовать сложившуюся ситуацию для давления на Россию:

«Если Израиль и Иран действительно смогут договориться о мире, то Трамп может использовать этот факт в качестве аргумента для давления на Россию. Якобы стоит брать пример с этих стран, которые нашли в себе мужество договориться».

Однако в Совфеде уверены, что в случае конфликта на Украине подобный аргумент Трампа не сработает, потому что обе стороны должны быть готовы к началу мирных переговоров.

«Мы знаем, что украинцы не расположены к началу мирного процесса с нашей страной. Более того, они заинтересованы в продолжении войны, поскольку она является единственным способом выживаемости режима Зеленского», — сказал сенатор Джабаров.

Он заключил, что, в условиях некоторой стагнации украинского мирного процесса Трампу была просто необходима «победоносная мирная инициатива» и он ее получил. Однако в случае с Россией и Украиной вряд ли все будет настолько легко.