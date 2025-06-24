«12 часов, чтобы сбежать». Как израильская разведка запугивала иранских чиновников и военных

Израильская разведка организовала секретную операцию по запугиванию военнослужащих и чиновников в Иране, чтобы они прекратили поддерживать правящий режим аятоллы Али Хаменеи. The Washington Post узнала, что звонки с таким требованием поступили более чем 20 высокопоставленным иранцам, некоторым из них подложили под дверь «предупредительные письма». В случае отказа оперативники угрожали убийством. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Сотрудники израильских разведывательных структур провели тайную кампанию по запугиванию высокопоставленных военных и чиновников Ирана, чтобы «расколоть и дестабилизировать теократический режим Тегерана», сообщила американская газета The Washington Post (WP) со ссылкой на трех человек, знакомых с операцией.

Разведчики Израиля начали звонить высокопоставленным лицам в иранском правительстве спустя несколько часов после первой атаки ЦАХАЛ на объекты Исламской Республики 13 июня. По данным WP, оперативники связались более чем с 20 иранцами, занимающими руководящие посты, и угрожали им убийством в случае, если они не прекратят поддерживать верховного лидера Ирана — аятоллу Али Хаменеи.

В подтверждение своей информации WP опубликовала аудиозапись и стенограмму одного из первых подобных телефонных разговоров.

«У вас есть 12 часов, чтобы сбежать с женой и ребенком. В противном случае вы в нашем списке прямо сейчас. Мы ближе к вам, чем ваша собственная шейная вена», — сказал представитель израильской разведки иранскому генералу.

Высокопоставленному военнослужащему Корпуса стражей исламской революции (КСИР) предложили записать видеоролик, в котором он отказывается поддерживать правительство Ирана. Разведчик потребовал выслать эту запись в мессенджере Telegram.

Выполнил ли генерал требование, остается неизвестным. По предварительной информации, он все еще жив и находится в Иране. При этом разведчик заявил генералу, что Израиль «может направить оружие на генерала и его семью в любой момент» .

Письма под дверью

Не всем известным иранским высокопоставленным лицам звонили напрямую. Некоторым подложили «предупредительные письма» под дверь или же связывались с ними через супругов.

«Они полностью понимают, что прозрачны и известны нам», — поделился неназванный израильский чиновник в разговоре с WP.

Другой источник издания подчеркнул, что главной целью этой операции было «устрашение и запутывание руководства Тегерана». WP уточнила, что тайная кампания дополняла удары Израиля по иранским ядерным объектам, объектам по производству оружия и ракетным пусковым установкам.

Несмотря на развернутую кампанию, признаков дезертирства среди высокопоставленных иранских военных или членов КСИР не фиксировалось , добавила WP со ссылкой на представителей западных служб безопасности.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отказался комментировать эту информацию.

Кого ликвидировал Израиль

Известно, что в первые часы атаки Израиль убил некоторых известных иранских ученых и военных. Нападению подверглись физик-ядерщик Ферейдун Аббаси-Давани, командующий КСИР генерал-майор Хоссейн Салами и начальник штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери.

WP обратила внимание на то, что израильский оперативник перечислил эти убийства в разговоре с иранским генералом.

«Слушайте внимательно: я звоню из страны, которая два часа назад отправила Багери, Салами, Шамхани, одного за другим, в ад», — отметил он.

Экс-глава Высшего совета национальной безопасности Ирана вице-адмирал Али Шамхани, упомянутый оперативником, по сообщениям иранских СМИ, выжил.

Погибшие генералы, уничтоженные объекты ПВО: итоги первого удара Израиля по Ирану Израиль начал операцию «Восстающий лев» против Ирана из-за возможного появления у страны... 13 июня 15:37

По информации ЦАХАЛ, среди погибших также оказались эксперт в области ядерной безопасности Ахмад Реза Золфагари Дарьяни, физики Мохаммад Махди Тегеранши, Амир Хассан Фахахи и Мансур Асгари, а также эксперт в области химического машиностроения Акбар Моталеби Задех. Пережить атаки Израиля не смогли и эксперт по материаловедению Саид Барджи, специалист в области физики реакторов Абд аль-Хамид Минушехр и эксперт по механике Али Бахуэй Катимири.

По данным WP, Хаменеи сейчас испытывает трудности при назначении преемников на должности чиновников, которые были убиты в ходе израильской операции, поскольку некоторые из них отказываются занимать эти посты.

«Второстепенное руководство, которое должно унаследовать должности и теперь занять места тех, кто был устранен, в ужасе», — сказал источник издания.