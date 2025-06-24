В канцелярии Нетаньяху заявили о достижении целей военной операции против Ирана

Израиль достиг всех целей военной операции, которую проводил против Ирана. Об этом заявили в канцелярии премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

«Израиль достиг всех целей военной операции против Ирана, устранив угрозу в ядерной и ракетной сферах», — говорится в сообщении канцелярии.

13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана под названием «Народ как лев». Во время массированной атаки были задействованы более 200 самолетов, которые нанесли удары по трем ядерным объектам исламской республики, в том числе заводу по обогащению урана Фордо, военным базам и центрам разработки оружия. В Израиле заявили, что основная цель этой операции — предотвратить создание Тегераном ядерного оружия.

Вечером того же дня Иран объявил об ответной операции «Истинное обещание — 3» и выпустил в сторону Израиля более сотни дронов и баллистических ракет.

В ночь на 22 июня к атакам на ядерные объекты Ирана подключились военно-воздушные силы (ВВС) США.

Позже американский президент Дональд Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». Однако в Тегеране опровергли его слова, отметив, что атака ВВС США была «безрезультатной».

Ранее Путин осудил неспровоцированную агрессию в отношении Ирана.