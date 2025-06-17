«Гораздо важнее!»: Трамп досрочно покинул саммит G7 и вернулся в США

Дональд Трамп неожиданно вылетел из Квебека до завершения работы саммита «Большой семерки». Президент Франции Эммануэль Макрон связал это с работой по перемирию между Израилем и Ираном, однако Трамп отверг эту версию и высмеял его, заявив, что причина «гораздо важнее». Отъезд президента сорвал запланированные встречи с Владимиром Зеленским и лидером Мексики Клаудией Шейнбаум.

Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) сочло неожиданностью отъезд президента США Дональда Трампа с саммита «Большой семерки» (G7) в Канаде.

«Ход саммита принял неожиданный оборот. Трамп отбыл в Вашингтон после ужина, сославшись на деликатную ситуацию на Ближнем Востоке», — говорится в материале (цитата по РИА Новости).

До этого о решении Трампа уехать с саммита и вернуться в Вашингтон сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Представитель Белого дома уточнила, что президент вернулся в США, «чтобы успеть решить множество важных вопросов» .

Иранский вопрос

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Трамп покинул саммит ради участия в реализации прекращения огня между Израилем и Ираном. Однако президент США в своей соцсети Truth Social обвинил французского коллегу в искажении причин его отъезда.

«Жаждущий публичности президент Франции Эммануэль Макрон ошибочно заявил, что я покинул саммит G7 в Канаде, чтобы вернуться в Вашингтон и работать над «перемирием» между Израилем и Ираном. Неверно! Он понятия не имеет, почему я сейчас направляюсь в Вашингтон, но это точно не связано с перемирием. [Причина] гораздо важнее! Намеренно или нет, но Эммануэль всегда все путает», — написал Трамп.

При этом ранее ведущий телеканала Fox News Лоуренс Джонс в социальной сети Х сообщил, что Трамп попросил участников Совета нацбезопасности ждать его в ситуационной комнате Белого дома, куда он прибудет по возвращении с саммита G7.

«Урок для всех». Как эскалация между Ираном и Израилем скажется на Украине Начиная с пятницы, 13 июня, Израиль и Иран продолжают обмениваться ракетными ударами после того, как... 16 июня 17:32

Также агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Трамп отказался подписать проект заявления «Большой семерки», так как в нем содержался призыв к деэскалации конфликта между Израилем и Ираном. Однако затем, как уточняет The Washington Post, президент США перед отбытием с саммита все же подписал заявление — после того, как в него были внесены правки. В частности, из документа исключили призыв к сторонам конфликта проявлять сдержанность.

С 13 июня между Ираном и Израилем продолжается обмен ударами. Вашингтон утверждает, что непричастен к операции Израиля, однако активно его поддерживает.

По данным Axios, американские средства ПВО участвовали в отражении иранских воздушных атак. Кроме того, в регион были направлены дополнительные самолеты-заправщики. Тегеран предупредил Вашингтон о последствиях любой помощи Израилю. В ответ Трамп заявил, что в случае удара по американским объектам на Ближнем Востоке Иран столкнется с полной силой вооруженных сил Соединенных Штатов.

Отмена встреч

Из-за отъезда Трампа с саммита G7 сорвалась встреча президента США с украинским лидером Владимиром Зеленским, который должен был прибыть на него в качестве гостя 17 июня. Также была отменена встреча с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум

Кроме того, во время беседы с журналистами на саммите 16 июня, Трамп заявил, что не приветствует участие России и Владимира Путина в формате G7.

«Уже слишком много воды утекло», — подчеркнул он.

При этом президент США снова назвал ошибкой исключение России из формата «Большой восьмерки» в 2014 году. По его мнению, если бы Москва продолжала участвовать в группе, вооруженного конфликта бы не было. Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин якобы «не хочет говорить», так как был «оскорблен» исключением России из G8.

В Москве ранее неоднократно заявляли, что РФ больше не заинтересована к возвращению к формату G8, так как считает более перспективным объединение «Большой двадцатки» G20.