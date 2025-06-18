В Британии заявили, что «Украина оказалась в беде» после саммита G7

Президент Владимир Зеленский на прошедшем саммите «Большой семерки» выглядел печальным, а украинские дипломаты оказались «разочарованными и озлобленными» отказом американского лидера Дональда Трампа сделать республику приоритетом. Об этом пишет The Guardian.

В материале отмечается, что Зеленский, «выглядя печальным», заявил о необходимости помощи его военным со стороны союзников, чтобы они могли продержаться в конфликте, пока Россия не будет готова к мирным переговорам.

«Украинские дипломаты остались разочарованными – а в некоторых случаях и озлобленными – отказом Дональда Трампа сделать Украину приоритетом после того, как Владимир Зеленский пролетел 5000 миль на конференцию G7 в Канаде, а президент США вернулся домой накануне встречи двух лидеров», — говорится в тексте.

По мнению авторов, «Украина оказалась в беде», поскольку американский президент покинул саммит «Большой семерки» до встречи с Зеленским.

Немецкая газета Berliner Zeitung писала, что несостоявшаяся встреча президентов США и Украины на саммите Группы семи в Канаде стала ударом для Киева. По словам автора публикации, преждевременное возвращение Трампа в Вашингтон является «горьким посланием» Киеву, которое означает, что для Штатов украинский конфликт отодвигается на второй план.

До этого стало известно, что в заявлении «Большой Семерки» Украина и вовсе не упоминается из-за позиции США. При этом шесть из семи стран клуба намерены выступить с единой позицией по конфликту Москвы и Киева.

Ранее стало известно, на что придется пойти Зеленскому из-за конфликта Израиля и Ирана.