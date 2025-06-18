Зеленский не смог заручиться поддержкой на саммите G7

Президент Украины Владимир Зеленский покинул саммит G7 в Канаде, не получив желаемой финансовой и политической поддержки. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, украинский лидер рассчитывал на ежегодное финансирование в размере $40 млрд для поддержки своей страны. Кроме того, он собирался провести встречу с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить вопросы военной помощи. Однако визит Трампа завершился досрочно, и переговоры так и не состоялись.

Немецкая газета Berliner Zeitung писала, что несостоявшаяся встреча президентов США и Украины на саммите Группы семи в Канаде стала ударом для Киева. По словам автора публикации, преждевременное возвращение Трампа в Вашингтон является «горьким посланием» Киеву, которое означает, что для Штатов украинский конфликт отодвигается на второй план.

До этого стало известно, что в заявлении «Большой Семерки» Украина и вовсе не упоминается из-за позиции США. При этом шесть из семи стран клуба намерены выступить с единой позицией по конфликту Москвы и Киева.

На саммите «Большой семерки» в канадском Кананаскисе были согласованы заявления по редкоземельным металлам, ИИ, квантовым вычислениям, незаконной миграции, борьбе с лесными пожарами и транснациональными репрессиями, а также по ирано-израильскому конфликту.

Ранее Трамп заявил, что стремится к урегулированию конфликта на Украине.