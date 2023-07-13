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Чубайс в статье назвал себя независимым исследователем из Глазго

Чубайс в статье по экономике назвал себя независимым исследователем из Великобритании

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Экс-спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс написал статью о проблеме неплатежей в российской экономике в 90-х в свежем номере журнала «Вопросы экономики». Об этом свидетельствует подпись в аннотации к статье, где он обозначен в качестве независимого исследователя из Глазго (Великобритания).

В своей статье бывший глава «Роснано» рассказывает, как среди крупномасштабных процессов, нанесших наибольший ущерб экономике и населению России в 1990-е годы и ощутимо подорвавших престиж реформаторов, особое место занимали неплатежи.

В середине мая Telegram-канал mk.ru сообщил, что Чубайса вместе с его женой Авдотьей Смирновой заметили в МВД Израиля. Telegram-канал издания опубликовал фотографию, на которой, как утверждается, запечатлены бывший российский чиновник и его жена. На фото они сидят перед окошком приема в ведомстве, повернувшись спиной.

Ранее спикер Госдумы Володин пошутил, что банковский кризис в США начался из-за отъезда Чубайса.

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