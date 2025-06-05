«Не исключаю применение «Орешника». Каким будет ответный удар России по Украине?

Трамп: Путин заявил, что Россия ответит на удары Украины по аэродромам

Россия может ответить на атаку Украины «масштабными бомбардировками», считают в США. О том, что Москва нанесет удар после атаки ВСУ по российским аэродромам Дональда Трампа ранее предупредил российский лидер Владимир Путин. Чем могут ответить Киеву российские военные — в материале «Газета.Ru».

Россия может «бомбардировками» ответить на атаку Украины по военным аэродромам. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на президента геополитической консалтинговой группы Eurasia Group Яна Бреммера.

«Ответом Путина будут «более масштабные… бомбардировки украинских городов и инфраструктуры», — говорится в сообщении издания.

В Кремле подтвердили, что глава российского государства рассказал Трампу о намерениях ответить на удары Вооруженных сил Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что время и способ ответа, будет зависеть от решения российских военных.

«Разумеется, тот факт, что киевский режим приобрел все признаки террористического режима... будет учитываться», — сказал Песков.

В среду, 4 июня, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Российский лидер подробно рассказал американскому коллеге об итогах второго раунда переговоров, прошедших в Стамбуле. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Путин отдельно подчеркнул, что Украина пыталась сорвать встречу в Стамбуле, «осуществив по прямому указанию киевского режима целенаправленные атаки по гражданским целям, по мирному населению».

В свою очередь, Трамп сообщил Путину, что Штаты не были проинформированы о планах Киева нанести удары по российским аэродромам. Позже Трамп написал в соцсети Truth Social, что они с Путиным обсудили атаку Украины на российские аэродромы.

«Это был хороший разговор, но не тот, который приведет к немедленному миру. Президент Путин сказал, и очень решительно, что ему придется ответить на недавнее нападение на аэродромы», — написал Трамп.

В ожидании ядерной войны

Многие представители окружения Дональда Трампа выступили с критикой атаки российских аэродромов и отметили, что риск ядерного противостояния растет.

Ключевой стратег Дональда Трампа во время его первой президентской кампании Стив Бэннон и американский консервативный активист Чарли Кирк, открыто осудили атаку беспилотников, причем Бэннон сравнил удар с атакой Японии на Перл-Харбор.

Центристские советники в лагере Трампа, включая тех, кто имеет более тесные связи с Украиной, также предупреждают, что риски ядерного конфликта растут.

«Уровень риска резко возрастает. Когда вы атакуете часть [ядерной] триады противника, ваш уровень риска возрастает, потому что вы не знаете, что собирается сделать другая сторона», — сказал Fox News Кит Келлог, спецпредставитель Трампа по Украине и России.

Россия может пойти на применение тактического ядерного удара в ответ на атаки украинских сил по своим аэродромам. Об этом пишет бывший британский полковник Ричард Кэмп в статье для Daily Mail.

«Будет ответный удар. Российский президент часто предупреждал, что готов использовать так называемое «тактическое ядерное оружие» на поле боя. Теперь он вполне может продемонстрировать свою непобедимость и заставить Зеленского сдаться», — говорится в материале.

Кэмп считает маловероятным удар по крупным городам вроде Киева или Одессы. По его мнению российская сторона скорее всего ударит военному объекту – например, по аэродрому.

Показательный удар

В самой России также ждут серьезного ответа на удар по аэродромам. В частности, военный эксперт Андрей Клинцевич считает, что Москва может пустить в ход «Орешник».

«Не исключаю, что Россия может применить баллистическое оружие по типу «Орешника», именно поэтому Путин и решил предупредить Трампа. У американцев существует специальная система SBIRS (космическая система раннего обнаружения пусков баллистических ракет), которая фиксирует взлеты баллистических ракет по тепловому следу.

Так что Путин мог предупредить Трампа, чтобы у них случайно не сработали оповещения, которые вызовут лишнюю панику», — сказал Клинцевич в беседе с «Газетой.Ru».

Он считает важным обозначить для американцев заранее, что Москва не будет наносить удары по гражданским объектам, а только по военной и транспортной инфраструктуре.

«Украина будет пытаться использовать наш ответный удар в своих целях и попытается нас дискредитировать и показать какие-то страшные гуманитарные последствия от ответного удара. Здесь важно предупредить американцев заранее, что их будут пытаться ввести вот в это заблуждение. Так что, если вдруг какая-то зенитная ракета упадет на жилой дом, то это не Россия», — отметил эксперт.

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О возможности «показательного ответного удара» говорит и военный обозреватель Виктор Литовкин.

«Я думаю, что это хороший шанс наконец-то нанести удары по Министерству обороны Украины, по штабу Главного управления разведки или по зданию Службы безопасности. Можно ударить хотя бы по мостам в Киеве, по Железнодорожному вокзалу, откуда Зеленский выезжает в Европу. То есть удар может быть не столь значительный в военном отношении, но очень значительный в медийном пространстве», — уточнил эксперт.

В Госдуме при этом уточнили, что при нанесении ответного удара Россия «не станет уподобляться Киеву и превращаться в террористическое государство».

«Я думаю, что ответный удар будет достаточно серьезным, который нанесет урон ВСУ Украины и неонацистскому режиму Зеленского. При этом подчеркну, что Россия всегда бьет исключительно по военной инфраструктуре и этот раз не станет исключением», — сказал Швыткин .