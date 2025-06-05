Кремль подтвердил намерение Путина ответить на атаки ВСУ по российским аэродромам

Песков: РФ ответит на атаку по аэродромам, сроки и сам ответ определят военные

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами подтвердил, что глава российского государства Владимир Путин действительно сказал главе Белого дома Дональду Трампу об ответе РФ на удары Вооруженных сил Украины.

«Да, действительно», — сказал он.

Песков добавил, что когда и каким будет ответ, зависит от решения российских военных.

Накануне Трамп сообщил, что созвонился с Путиным, разговор двух лидеров длился 1 час 15 минут. Американский лидер также заявил, что беседа с президентом России была позитивной, но «не той, что приведет к немедленному миру».

Также Трамп после телефонного разговора с Путиным сообщил, что Москва пообещала «дать ответ» на недавнюю атаку Вооруженных сил Украины на российские аэродромы.

Газета The New York Times со ссылкой на президента геополитической консалтинговой группы Eurasia Group Яна Бреммера заявила, что Россия может «бомбардировками» ответить на атаку Украины по военным аэродромам.

Ранее Путин рассказал, на каком уровне в Киеве принималось решение о терактах в России.