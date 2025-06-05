За ночь над Россией сбили 30 БПЛА. Военная операция, день 1198-й

Двое мирных жителей города Дзержинска, входящего в округ Горловка в ДНР, ранены в результате атаки ВСУ.
Прототип системы ПВО стационарных объектов от БПЛА, которая автоматически находит дроны и сбивает их дробью или ракетами, создали в Челябинске.
Российские самолеты в ходе атаки Украины 1 июня были не уничтожены, а повреждены, они будут восстановлены, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
⚡️Минобороны РФ: средства ПВО за ночь уничтожили 30 украинских БПЛА над Ростовской, Белгородской, Московской, Курской областями и Крымом.