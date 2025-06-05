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Политика

За ночь над Россией сбили 30 БПЛА. Военная операция, день 1198-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1198-й день
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Станислав Красильников/РИА Новости
Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 30 украинских БПЛА над Ростовской, Белгородской, Московской, Курской областями и Крымом. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российские самолеты в ходе атаки Украины 1 июня были не уничтожены, а повреждены — они будут восстановлены. Прототип системы ПВО стационарных объектов от БПЛА, которая автоматически находит дроны и сбивает их дробью или ракетами, создали в Челябинске. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
8:26

Двое мирных жителей города Дзержинска, входящего в округ Горловка в ДНР, ранены в результате атаки ВСУ.

8:13

8:05

Прототип системы ПВО стационарных объектов от БПЛА, которая автоматически находит дроны и сбивает их дробью или ракетами, создали в Челябинске.

8:02

Российские самолеты в ходе атаки Украины 1 июня были не уничтожены, а повреждены, они будут восстановлены, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

8:01

⚡️Минобороны РФ: средства ПВО за ночь уничтожили 30 украинских БПЛА над Ростовской, Белгородской, Московской, Курской областями и Крымом.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1198-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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