За ночь над Россией сбили 30 БПЛА. Военная операция, день 1198-й

Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 30 украинских БПЛА над Ростовской, Белгородской, Московской, Курской областями и Крымом. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российские самолеты в ходе атаки Украины 1 июня были не уничтожены, а повреждены — они будут восстановлены. Прототип системы ПВО стационарных объектов от БПЛА, которая автоматически находит дроны и сбивает их дробью или ракетами, создали в Челябинске. «Газета.Ru» ведет хронику событий.