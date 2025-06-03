Встреча Путина, Трампа, Зеленского и меморандум. Что рассказал Песков о переговорах

Песков: меморандум РФ нацелен на устранение первопричин конфликта на Украине

Кремль назвал «неловкими» высказывания Владимира Зеленского, который после встречи 2 июня в Стамбуле назвал российских переговорщиков «идиотами» за предложение остановить огонь на несколько дней ради вывоза тел погибших. Дмитрий Песков подчеркнул, что подобные фразы не соответствуют переговорному духу. В Кремле также заявили, что не стоит ждать «сиюминутных» прорывов по итогам последнего раунда переговоров в Стамбуле.

Высказывания украинского президента Владимира Зеленского в адрес делегации России после последней встречи в Стамбуле не соответствуют переговорному духу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это неловкое заявление, неудачное заявление. Явно это не соответствует переговорному духу. Это можно сказать без сомнений», — сказал Песков.

Зеленский после встречи в Стамбуле 2 июня назвал представителей РФ «идиотами», отвечая на предложение остановить боевые действия на отдельных участках фронта на несколько дней, чтобы стороны могли собрать тела погибших солдат.

«Я считаю, что они идиоты, потому что прекращение огня нужно, чтобы не было убитых», — заявил Зеленский.

Он снова напомнил, что Украина считает приемлемым только полное прекращение огня.

Без прорыров

Комментируя прошедшую встречу в Стамбуле, пресс-секретарь президента РФ призвал не ожидать по ее итогам «сиюминутных» прорывов.

«Работа идет, были достигнуты определенные договоренности, они важны. Эти договоренности будут реализовываться, а дальше работа будет продолжаться. Ожидаем реакции на тот меморандум, который был передан», — сказал Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что российский меморандум по урегулированию содержит много положений и предлагает разные варианты условий прекращения огня.

«Все нацелено на то, чтобы избавиться от первопричин этого конфликта и выйти на траекторию устойчивого урегулирования», — отметил Песков.

«Передаем 6000 замороженных тел». О чем Россия и Украина договорились на второй встрече В понедельник, 2 июня, в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию... 02 июня 20:01

Текст документа был опубликован по решению главы делегации РФ Владимира Мединского. До этого документ был передан делегации Украины.

Песков добавил, что возможные компромиссы по меморандуму — пока тема для закрытой фазы переговорного процесса.

Представитель Кремля выразил сомнение в трехсторонней встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского, на которой настаивает Киев.

«Откровенно говоря, в ближайшее время вряд ли. Президент Путин поддерживает идею контактов, но считает, что они должны быть хорошо подготовлены», — сказал Песков.

При этом пресс-секретарь президента РФ допустил, что «оперативно» может быть организован личный контакт Трампа и Владимира Путина, если этого потребуют обстоятельства .

«Если он потребуется, он может быть организован достаточно оперативно. Пока каких-то договоренностей нет», — пояснил представитель Кремля.

Вторая встреча РФ и Украины

На втором раунде российско-украинских переговоров, прошедшем 2 июня в Турции, РФ и Украина договорились о масштабном гуманитарном обмене. Было принято решение обменять всех тяжелораненых и тяжелобольных военных по принципу «всех на всех», а также солдат-срочников и мобилизованных в возрасте 18–25 лет.

Владимир Мединский также сообщил, что Россия передаст Киеву около 6 тыс. замороженных тел украинских военнослужащих, находившихся в российских моргах.

Дополнительно Москва предложила двух- или трехдневное прекращение огня с полной паузой в использовании беспилотников, чтобы командиры обеих сторон смогли безопасно собрать останки погибших.

Украинская делегация вручила российской стороне список из 339 детей, которых Киев считает вывезенными из зоны конфликта без согласия родителей, и потребовала их возвращения. Представители Украины также предложили провести следующий раунд переговоров между 20 и 30 июня и вновь запросили личную встречу президентов двух стран.

Помимо этого, стороны обменялись собственными проектами меморандумов по мирному урегулированию и условились изучить документы в течение ближайшей недели перед продолжением диалога.