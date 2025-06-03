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Песков оценил инициативу Трампа о трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским

Песков: Путин поддерживает идею контактов, но они должны быть хорошо подготовлены
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Reuters/РИА Новости

Трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшее время вряд ли возможна. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он напомнил, что российский президент подчеркивал свою готовность к контактам на высшем уровне. Однако данные контакты должны стать результатом договоренностей, которые будут выработаны на техническом уровне.

Путин поддерживает подобные контакты, однако они должны быть хорошо подготовлены, добавил Песков.

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп открыт для возможной встречи с российским президентом Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, но предпочитает видеть двусторонние переговоры о мире между Москвой и Киевом.

Посол США в Анкаре Томас Баррак заявил, что Трамп достиг «конца своего терпения» в отношении военного конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что Украина готова сделать большие шаги к миру с Россией.

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