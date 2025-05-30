«Украина — банкрот». Объявит ли Киев официальный дефолт в конце мая

Украина не смогла договориться с инвесторами о реструктуризации долга и поэтому до конца мая должна решить вопрос об объявлении дефолта по выплате почти $600 млн по ценным бумагам. Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило, что долгосрочный рейтинг Украины находится на уровне ограниченного дефолта. Признает ли Киев дефолт официально и как это скажется на политическом имидже страны — в материале «Газеты.Ru».

До конца мая украинским властям придется решить вопрос о возможном объявлении дефолта по выплате почти $600 млн по ценным бумагам, привязанным к ВВП, так как до этого Киеву не удалось договориться с инвесторами о реструктуризации долга. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на украинский минфин.

В украинском ведомстве сообщили, что «рассмотрят все доступные варианты» решения вопроса после провала переговоров в Вашингтоне с держателями ценных бумаг. В их число входят американские хедж-фонды Aurelius Capital Management LP и VR Capital Group.

В 2015 году Украина выпустила ценные бумаги на сумму $2,6 млрд с фиксированным доходом. Срок их погашения наступит в 2041-м. Они гарантируют инвесторам доходность в случае, если украинский ВВП превысит 3% за год. Выплата в размере почти $600 млн должна была быть произведена 31 мая.

После начала военной операции Украина заморозила выплаты по внешнему долгу. Срок действия моратория истекал 1 августа 2024 года, но Киев договорился с ключевыми частными внешними кредиторами о реструктуризации более $20 млрд международного долга.

Вместе с тем международное рейтинговое агентство Fitch Ratings на своем сайте подтвердило, что долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте находится на уровне RD (Restricted Default/ограниченного дефолта. — «Газета.Ru»).

В агентстве отметили, что рейтинг останется неизменным, пока страна «не нормализует отношения со значительным числом своих иностранных кредиторов». В Fitch Ratings считают, что соглашение о полезных ископаемых с США сгладило дипломатическую напряженность между Киевом и Вашингтоном, но его потенциальные экономические выгоды остаются неопределенными.

В 2024 году крупнейшими кредиторами Украины стали Евросоюз ($44 млрд), Всемирный банк ($22,6 млрд) и Международный валютный фонд (МВФ, $18,9 млрд).

Ранее депутат Верховной рады Даниил Гетманцев сообщил, что государственный долг Украины в апреле увеличился на 5% и достиг $180 млрд. Он уточнил, что почти весь рост государственного долга за четыре месяца с 2025 года составляет увеличение задолженности Украины перед Евросоюзом.

«За апрель 2025 года сумма государственного долга в гривневом расчете увеличилась на 5% (+357,1 млрд гривен), в валютном — на 4,8% (+$8,2 млрд)», — написал в своих социальных сетях нардеп.

Тем временем Украина не планирует прекращать конфликт с Россией и просит «больше денег» у Запада, пишет американское издание Responsible Statecraft. При этом европейские лидеры, по данным издания, «прячут головы в песок», решая, кто будет платить.

«Украина уже просит больше денег для продолжения боевых действий в 2026 году, что является верным признаком того, что президент Владимир Зеленский не планирует прекращать войну», — говорится в сообщении издания.

Давно уже в дефолте

Украина пережила дефолт уже много лет назад, когда отказалась после майдана выплачивать $3 млрд России, заявил «Газете.Ru» руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

«Украина еще в 2014 году показала, что она не может платить по долгам и легко может под это подтягивать любые политические обоснования. Киеву достаточно объявить, что какой-то фонд, страна или организация враждебны по отношению к Украине, и он тут же может отказаться выплачивать деньги. Это украинский метод обращения с кредиторами, но вообще-то такое поведение в экономике называется дефолтом. Тот факт, что вам не нравится кредитор, не является основанием для того, чтобы не платить», — сказал политолог.

Он отметил, что облигации и евробонды Украины никому не интересны и деньги ей собирают по принципу «набрасывания благотворительной пошлины в шляпу».

«Это же по сути своей благотворительная помощь, когда на саммитах Евросоюза выделяются деньги из бюджетов Германии, Великобритании и Франции. Все понимают, что Украина неплатежеспособна и идет на дно, как «Титаник». Однако говорить во всеуслышание об этом не принято, так что шумного дефолта не будет. Украина — банкрот, но вот все эти суммы попытаются рефинансировать, перекредитовать, а гарантами этого выступят структуры Евросоюза», — пояснил Колташов.

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Он уверен, что финансировать Киев при этом меньше не станут, потому что евробюрократия заинтересована в дальнейшем финансовом закабалении Украины и в продолжении борьбы против России.

«Украина — это западное оружие против России, за которое готовы платить в Европе. При этом от [президента Украины Владимира] Зеленского за покрытие его долгов будут требовать дополнительного послушания. Каждое такое маленькое смягчение будет оплачено увеличением зависимости от Запада. Кто-то себе на Западе возьмет железную дорогу, кто-то — землю, кто-то — общественные здания, часть промышленности и так далее», — сказал политолог.

Дефолт политически невыгоден

Киев не будет объявлять дефолт или говорить о своих проблемах напрямую, потому что в нынешней политической обстановке это попросту невыгодно, сказал «Газете.Ru» бывший народный депутат Украины, первый секретарь Луганского обкома КПУ Спиридон Килинкаров.

«Я не вижу абсолютно никакого смысла в текущем политическом моменте признавать дефолт Украины. Это политически было бы неправильно, так как придется фактически признать несостоятельность как Украины, так и европейских стран, которые являются главными ястребами продолжения конфликта с Россией. Получается же, что именно европейцы не могут обеспечить финансовую стабильность Украины», — пояснил бывший нардеп.

Он добавил, что дефолт на Украине наступил «уже давным-давно» и сейчас Киев не способен не только обслуживать внешние долги, но и обеспечивать бюджет на внутреннее потребление.

«Порядка половины финансовых ресурсов, которые используются Украиной, — это поступления извне. Соответственно, придумают какую-то схему, будут вести долгие диалоги о реструктуризации долгов. Эта песня продолжается в течение длительного времени», — заключил Килинкаров.

Главный камень преткновения

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил «Газете.Ru», что Западу не привыкать закрывать глаза на финансовые проблемы Украины, так как в стране «введено внешнее управление». Однако он отметил, что именно вопрос о финансировании Киева вызвал наибольшие разногласия между Европой и США.

«Между Соединенными Штатами и Европой появились существенные разногласия в отношении финансирования Украины с приходом президента [США] Дональда Трампа. Новая команда в Белом доме хотела бы начать получать отдачу от инвестиционного проекта под названием Украина. Это значит, что если Киев не готов возвращать долги деньгами, то он, по замыслу Трампа и его единомышленников, должен передать американскому капиталу под контроль природные ресурсы, инфраструктурные объекты, экономические объекты и так далее», — сказал депутат.

При этом в Европе хотят продолжить финансировать «украинский проект», и из этого исходит сам Зеленский, считает Новиков.

«В Киеве надеются, что Европа найдет способ решить проблему с дефолтом, предоставив отсрочку, новые кредиты или любым другим способом. Киев находится во внешнем управлении, а те, кто управляет извне, заинтересованы в пролонгации существования этого режима, значит, в этой ситуации Зеленскому плечо подставят», — заключил Новиков.