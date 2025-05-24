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В Fitch Ratings оценили состояние экономики Украины

Fitch Ratings: рейтинг Украины остался на уровне ограниченного дефолта
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AP

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings на своем сайте подтвердило, что долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте находится на уровне RD (Restricted Default/ограниченного дефолта. — «Газета.Ru»).

В агентстве отметили, что рейтинг останется неизменным, пока республика «не нормализует отношения со значительным большинством своих иностранных кредиторов». В Fitch Ratings считают, что соглашение о полезных ископаемых с США сгладило дипломатическую напряженность между Киевом и Вашингтоном, но его потенциальные экономические выгоды остаются неопределенными.

Согласно пресс-релизу, восстановление украинской экономики замедлилось, несмотря на рост реального ВВП (валового внутреннего продукта, т.е. совокупной стоимости произведенных в стране конечных товаров и услуг) на 2,9% в прошлом году.

«Мы пересмотрели прогноз роста на 2025 год с 2,9% на момент нашего последнего обзора до 2,5% из-за проблем, связанных с сохраняющимся дефицитом рабочей силы, ущербом, нанесенным атаками на газовую инфраструктуру, и закрытием шахты «Покровская», — отмечается в прогнозе агентства.

В середине мая министр финансов страны Сергей Марченко заявил на пресс-конференции, что Украина не выживет из-за дефицита бюджета даже при условии перемирия. Он уточнил, что в этом году он составляет $39,3 млрд, и призвал западных партнеров уже сейчас инвестировать в республику.

Ранее Залужный сделал неутешительное заявление о состоянии Украины.

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