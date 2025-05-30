RS: Зеленский просит денег у Запада и не желает завершать конфликт

Украина просит «больше денег» у Запада, что говорит о том, что украинский лидер Владимир Зеленский не планирует прекращать конфликт. Об этом сообщает американское издание Responsible Statecraft.

«Украина уже просит больше денег для продолжения боевых действий в 2026 году, что является верным признаком того, что президент Владимир Зеленский не планирует прекращать войну», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что ситуация на поле боя продолжает складываться в пользу России, европейские лидеры «прячут головы в песок», решая, кто будет платить.

До этого депутат Европарламента Фернан Картайзер заявлял, что Евросоюз не должен увязывать восстановление отношений с Россией в зависимость от урегулирования конфликта на Украине, ЕС может помогать Киеву без ущерба интересам Москвы, выстраивая с ней взаимовыгодные связи.

Ранее в Крыму назвали страх Киева перед предстоящими переговорами.