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В Госдепе прокомментировали слова Трампа о Путине

Госдеп: слова Трампа о Путине не стоит рассматривать как разочарование
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Reuters

Слова президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о президенте России Владимире Путине, который якобы «играет с огнем», не стоит рассматривать как разочарование. Об этом на брифинге заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс, передает РИА Новости.

«Я бы не назвала это разочарованием. Это заявление человека, который руководит мирными усилиями в стольких разных регионах. Он ясно дает понять и абсолютно открыт о своем мнении. Думаю, России следует серьезно к этому относиться, а американцы точно так относятся», — заявила Брюс.

Она добавила, что у Трампа остается большое количество инструментов для обеспечения позиции Вашингтона.

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог также заявил, что говоря об «игре с огнем», президент Дональд Трамп имел в виду риск ухудшения своих личных отношений с российским лидером Владимиром Путиным.

27 мая Трамп опубликовал в соцсети Truth Social пост, в котором заявил, что Путин «играет с огнем», и отметил, что без американского лидера с РФ произошло бы «много плохих вещей».

Ранее Песков заявил, что Россия будет защищать себя независимо от заявлений Трампа.

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