Стамбул или Женева? Где пройдет следующая встреча по Украине

США получили от Киева список условий для заключения мирного соглашения и теперь ждут аналогичный перечень от Москвы. После того, как оба документа будут готовы, может состоятся еще одна встреча по урегулированию конфликта, где соберутся Трамп, Путин и Зеленский, сообщил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог. В качестве площадки для переговоров он назвал Женеву, так как Россия четко дала понять, что Ватикан не подходит. Возможна ли такая встреча — в материале «Газеты.Ru».

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог сообщил, что Вашингтон получил от Киева список условий для заключения мирного соглашения и теперь ждет аналогичный перечень от Москвы.

«Чуть больше недели назад русские заявили, что собираются разработать так называемый меморандум о достижении мира. Мы получили такой от украинской стороны, теперь нам нужно получить его от российской стороны, чтобы после сопоставить их», — заявил чиновник в эфире Fox News.

Келлог добавил, что после того, как оба документ будут готовы, может состоятся еще одна встреча по урегулированию украинского конфликта. По словам спецпосланника Трампа, Россия четко дала понять, что Ватикан не подходит в качестве площадки для переговорного процесса. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что будет «немного неэлегантно» проводить встречу двух православных стран в столице католицизма. Поэтому, как отметил Келлог, переговоры могут пройти в Швейцарии, а именно в Женеве.

«Женева может быть следующей остановкой, где встретятся все три лидера — президент [Трамп], президент Путин, президент Зеленский, чтобы согласовать документ и прекратить войну»,

— заключил чиновник.

Российский меморандум

О разработке документа, в котором будут представлены условия прекращения огня, Москва и Киев договорились по итогам прямых переговоров в Стамбуле 16 мая. 26 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что работа над российским вариантом меморандума продолжается.

27 мая представитель МИД РФ Мария Захарова раскрыла, что в документ войдут принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, а также потенциальное прекращение огня.

«Россия продолжает разработку проекта меморандума относительно будущего мирного договора», — подчеркнула Захарова.

В Госдуме ответили на призыв Келлога отправить план по мирному урегулированию Стоит признать, что участия Соединенных Штатов в мирном урегулировании конфликта на Украине... 27 мая 18:32

Она также добавила, что документ будет по готовности передан Киеву, и выразила надежду, что украинская сторона ответит взаимностью и направит свои наработки одновременно с Москвой.

Возможна ли встреча в Швейцарии?

Швейцария ранее уже становилась площадкой для мирного саммита по Украине, который прошел в июне 2024 года без участия российской стороны. Впоследствии официальный Берн также заявил, что готов принять переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Однако в конце года российского посольство в Швейцарии заявило «Известиям», что Москва не рассматривает страну как потенциальную посредницу, «тем более если конфедерация и в новом году продолжит следовать откровенно прокиевским курсом».

«Другим важным препятствием для организации такой встречи может стать членство страны в Международном уголовном суде (МУС), который ранее выдал ордер на арест российского президента. Европейская комиссия в конце ноября заявила, что все страны ЕС, поскольку они признают юрисдикцию МУС, обязаны исполнять его ордеры», — писало издание.

Первый заместитель председателя комитета ГД по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Газетой.Ru» также выразил сомнения, что Женева — самое удобное место для возможной встречи.

«Я думаю, что встреча состоится сначала на двоих — Трампа с Путиным. А потом, возможно, в другом составе», — добавил парламентарий.

Что же касается нового раунда российско-украинских переговоров, то министр иностранных дел РФ Сергей Лавров