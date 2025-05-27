«Это разный уровень»: депутат — о возможной встрече Путина, Трампа и Зеленского в Женеве

Депутат Чепа: Путин и Трамп сначала должны встретиться без Зеленского

Кит Келлог, который заявил о возможной встрече Путина, Трампа и Зеленского в швейцарской Женеве, не обладает достаточной информацией. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился первый заместитель председателя комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.

«Я сомневаюсь, что Женева — самое удобное место для возможной встречи. Я думаю, что встреча состоится сначала на двоих — Трампа с Путиным. А потом, возможно, в другом составе», — сказал депутат.

По словам Чепы, встреча российского и американского президентов готовится постоянно, но есть «силы с другой стороны», которые этому противостоят.

«Довольно-таки трудно прогнозировать. Эти массированные удары беспилотников по гражданским объектам России, санкции: все это как бы оттягивает возможности, вводит новые неизвестные в подготовку переговорного процесса», — уверен Чепа.

Депутат считает, что на возможной трехсторонней встрече будут представлены лидеры с разным «политическим и интеллектуальным весом». По мнению Чепы, для украинского президента «все закончится плачевно».

До этого спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что Москва отказалась проводить встречу по урегулированию украинского конфликта в Ватикане. По его словам, президенты России, Украины и Соединенных Штатов могли бы встретиться в Женеве.

Ранее дипломат Долгов сообщил, что Россия готова и к миру, и к продолжению СВО.