В Госдуме ответили на призыв Келлога отправить план по мирному урегулированию

Стоит признать, что участия Соединенных Штатов в мирном урегулировании конфликта на Украине невозможно избежать. Так член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина прокомментировала «Газете.Ru» слова спецпредставителя президента США Кита Келлога о том, что Вашингтон хочет получить от России предложения по мирному урегулированию.

«Я думаю, что без Соединенных Штатов здесь обойтись невозможно, потому что все-таки супердержавами являются Россия и США. Очевидно, что самые важные договоренности будут достигнуты между этими странами. При этом Украина в любом случае остается непосредственной стороной конфликта, поэтому у нее будет своя роль в переговорном процессе», — сказала депутат.

Бутина уверена, что российская дипломатия приложит максимум усилий, чтобы учесть все пожелания заинтересованных сторон и прежде всего будет отстаивать свои интересы.

«Достаточно странным кажется заявление Келлога о том, что следующие переговоры пройдут в Женеве. Все-таки у нас уже есть длительная история переговоров на базе Турции или арабских государств, поэтому не уверена, что будет целесообразно менять место на Европу. Особенно учитывая, что Европа сама по себе сейчас антипереговорная и в целом переговоры не поддерживает», — заключила депутат.

Ранее спецпредставитель США по Украине Кит Келлог в эфире Fox News заявил, что Вашингтон получил от Украины список условий для урегулирования конфликта. Аналогичный Штаты ожидают получить и от России, чтобы начать следящий этап переговоров.

Келлог предполагает, что новая встреча может состояться в Женеве. Также Келлог заявил, что необходимо продолжить оказывать давление на Россию. По его мнению, это поможет ускорить переговорный процесс.

Ранее Песков оценил подход США к урегулированию на Украине.