Лавров ответил на вопрос о втором раунде переговоров России и Украины

Лавров о втором раунде переговоров: снова обратился бы к турецким друзьям

По поводу второго раунда переговоров России и Украины Москва намерена снова обратиться к Турции. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, передает ТАСС.

«Снова обратился бы к турецким друзьям», — сказал он, отвечая на вопрос о втором раунде переговоров.

До этого Reuters со ссылкой на источники сообщал, что в России считают пять стран наиболее подходящими для российско-украинских переговоров.

По данным журналистов, для встречи сторон потенциально подходят Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия, Катар, Оман и Турция. Авторы материала отметили, что президент России Владимир Путин неоднократно хвалил их за посредничество в прекращении конфликта.

Ранее в ШОС высказались о переговорах между Россией и Украиной.