Папа Римский подтвердил готовность Ватикана принять переговоры России и Украины

Папа Римский Лев XIV подтвердил готовность принять переговоры России и Украины в Ватикане. Об этом сообщается на сайте правительства Италии.

«Построение справедливого и прочного мира на Украине» с понтификом в ходе телефонного разговора обсудила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Она поблагодарила папу Римского «за открытость» и «его непоколебимую приверженность миру».

16 мая сообщалось, что папа Римский Лев XIV предложил Ватикан в качестве площадки для переговоров России и Украины. Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин уточнил, что понтифик имел в виду «предоставление Ватиканом возможности для прямой встречи двух сторон». Паролин подчеркнул, что цель состоит в том, чтобы обе стороны «говорили друг с другом, вопрос лишь в наличии места».

19 мая президент США Дональд Трамп после телефонной беседы с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Ватикан выразил «сильную заинтересованность» в проведении этих переговоров на своей территории.

Ранее Зеленский сообщил о готовности к диалогу с Россией в любом формате.