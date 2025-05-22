В Кремле не подтвердили проведение переговоров Москвы и Киева в Ватикане

Песков: никаких договоренностей о переговорах по Украине в Ватикане не было

Никаких договоренностей о том, что следующие переговоры делегаций России и Украины пройдут в Ватикане, не было. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Газеты.Ru».

«Нет, никаких не было договоренностей на этот счет», — сказал Песков.

О том, что второй раунд переговоров России и Украины может пройти в Ватикане, сообщила газета The Wall Street Journal. По информации издания, об этом европейским лидерам в ходе разговора 19 мая заявил президент США Дональд Трамп. Говорилось также, что в переговорах будут участвовать госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Кит Келлог. Переговоры были якобы назначены на середину июня.

Первый раунд переговоров состоялся 16 мая в Стамбуле и стал первой очной встречей делегаций Москвы и Киева с 2022 года. Как заявил глава российской делегации, бывший министр культуры Владимир Мединский, Москва осталась «довольна» итогами обсуждений.

Ранее Трамп заявил об уверенности Путина в победе на Украине.