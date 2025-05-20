«Что-то, с чем они согласятся». Трамп попросил Путина предложить Украине новые условия мира

Президент США Дональд Трамп рассказал Владимиру Зеленскому и главам европейских государств, что попросил российского лидера Владимира Путина предложить Украине что-то, «с чем можно согласиться». Путин по итогам телефонных переговоров с американским коллегой заявил, что Россия готова работать с Украиной над меморандумом, подразумевающим и прекращение огня. Какую позицию по урегулированию конфликта занимают страны ЕС — в материале «Газеты.Ru».

Трамп попросил о компромиссе

После состоявшихся 19 мая переговоров с президентом России Дональд Трамп позвонил Владимиру Зеленскому и лидерам европейских государств.

«Трамп заявил Зеленскому и европейским лидерам, что он попросил Путина представить «что-то, с чем люди могут согласиться», а не выступить с предложением, которое будет сразу же отклонено», — сообщили источники издания Axios.

По их словам, западные лидеры ожидали, что Трамп введет против России очередные санкции, однако результат российско-американских переговоров «ошеломил» их. Президент США исключил возможность объявления антироссийских ограничений, потому что рассчитывает на успех в урегулировании украинского конфликта, добавили собеседники издания.

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«Я думаю, что что-то произойдет. А если этого не случится, я просто отступлю, и им (странам ЕС. — «Газета.Ru») придется продолжать. Опять же, это была европейская ситуация, и она должна была остаться европейской», — заявил позже Трамп в Белом доме.

Источники отметили, что Зеленский был рад звонку президента США. Украинский лидер «потребовал от Трампа немедленного прекращения огня, пригрозил новыми санкциями против России и не предлагал никаких уступок Путину», уточнили они. Один из собеседников Axios заявил, что это было «конструктивно», второй подчеркнул, что Зеленский понимал, что «перегибает».

Представитель Белого дома рассказал изданию, что Трамп «никогда не соглашался» с тем, что прекращение огня должно быть предварительным условием для переговоров, и никогда не говорил, что Зеленский может решить, какими будут условия переговоров.

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Как отреагировали европейцы

Выслушав Трампа, европейские лидеры поинтересовались у него, введут ли США против России санкции. Глава Белого дома объяснил, что Путин «хочет заключить сделку».

Как отметили источники Axios, премьер-министр Италии Джорджа Мелони спросила Трампа, почему нельзя прекратить огонь хотя бы на две недели перед началом переговоров. Канцлер Германии Фридрих Мерц поинтересовался у республиканца, на какие уступки готова идти Россия.

После переговоров в соцсетях Трамп написал, что Россия и Украина обсуждают важные детали тет-а-тет. Хозяин Белого дома добавил, что при определенных условиях может покинуть переговорный процесс. Вице-президент Джей Ди Вэнс подтвердил, что США готовы отказаться от посредничества в переговорах по украинскому конфликту.

«Мы более чем открыты к тому, чтобы выйти из переговоров. Президент ясно дал понять: США не будут бессмысленно тратить усилия. Мы хотим видеть реальные результаты», — объяснил он.

Что говорят на Украине

Владимир Зеленский сообщил, что поговорил с Дональдом Трампом дважды: до его звонка президенту России и после.

«В начале двустороннего разговора я подтвердил президенту Трампу, что мы на Украине готовы к полному и безусловному прекращению огня, как об этом и говорили, в частности, Соединенные Штаты. Важно не размывать это предложение. <...> Давление на Россию будет побуждать ее к реальному миру — очевидно для всех в мире», — написал он.

Зеленский добавил, что Украина готова к прямым переговорам с Россией «в любом формате». Он призвал «обеспечить зеркальную готовность» РФ к тому же .

«Если Путин будет выдвигать нереалистичные условия, то это будет означать, что Россия продолжает затягивать войну и заслуживает, чтобы Европа, Америка и весь мир вели себя соответственно, в частности, реагировали дополнительными санкциями. Россия должна закончить войну, которую она сама и начала, и может начать это делать в любой день. Украина всегда готова к миру», — написал Зеленский.

По мнению депутата Рады Александра Дубинского, США поспособствуют принятию Украиной условий меморандума с Россией. Парламентарий объяснил, что Владимир Зеленский и западные лидеры ожидали усиления санкций, однако этого не случилось.

«Угрозы остались угрозами, при этом Трамп позвонил Путину, и вместо разрыва отношений договорился подготовить меморандум с условиями прекращения огня. Уже очевидно, что его условия не понравятся Украине, но США будут оказывать давление с целью принятия его условий и подписания», — отметил Дубинский.

Реакция России

Президент Владимир Путин назвал беседу с Дональдом Трампом полезной.

«Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса. Мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру», — заявил глава государства.

Как рассказал «Газете.Ru» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, длительность разговора двух президентов говорит о том, что оба настроены положительно. Он назвал Путина и Трампа сильными руководителями, относящимися друг к другу уважительно.

«Сразу виден контраст с Зеленским, который бегает в своем защитном костюмчике и клянчит деньги на каждом углу. Российский президент всегда ведет себя с большим достоинством, никогда не позволяет фамильярности или резких выпадов, а уж тем более оскорблений», — объяснил сенатор.

По его мнению, европейские лидеры показали, что напрямую заинтересованы в продолжении боевых действий и разжигании конфликта. В то же время в Европе понимают, что не смогут заменить США в урегулировании кризиса.

«Я не исключаю, что начаться переговоры могут при Зеленском, а продолжиться уже при другом руководителе Украины. Я думаю, что сейчас у Зеленского сами украинцы спросят, для чего он все это начал и довел страну до такого состояния», — резюмировал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал «Газете.Ru», что переговоры после беседы Путина с Трампом обретают ясные контуры, в том числе через заключение меморандума о мирном договоре. В то же время остаются «ультиматумы со стороны мнящих себя ястребами и неонаполеонами еврорусофобов», напомнил парламентарий .

«На мой взгляд, главная задача для Вашингтона сейчас — объяснить Киеву, что больше не надо дергаться, прятаться от проблем и лезть на рожон. Надо поменять пластинку и завершать конфликт. Эту же позицию Трамп пообещал донести и до нынешних кукловодов Зеленского», — заявил «Газете.Ru» зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Он подчеркнул, что российско-американские переговоры идут в правильном направлении.