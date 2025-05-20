«Киев между молотом и наковальней». Чего ждать после разговора Трампа и Путина

Трамп заявил о наличии красной линии по усилиям США в процессе по Украине

19 мая прошли телефонные переговоры российского президента Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. Обе стороны положительно оценили итоги разговора. В Кремле заявили, что украинская тематика обсуждалась очень подробно, с интересными нюансами. В свою очередь, в Белом доме рассказали, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и конфликта. Как в Москве оценивают итоги состоявшейся беседы и чего ждать дальше — в материале «Газеты.Ru».

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели третий телефонный разговор в понедельник, 19 мая. На этот раз он продлился 2 часа 5 минут. Помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что оба лидера не хотели заканчивать разговор и класть трубку.

По итогам беседы, Путин и Трамп высказались о необходимости нормализации двусторонних отношений Москвы и Вашингтона. Российская сторона отметила, что украинская тематика обсуждалась очень подробно, с интересными нюансами.

«В целом, на мой взгляд, разговор был весьма полезным. Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса. Мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру», — сказал президент Путин.

Российский лидер подчеркнул, что позиция Москвы ясна: главное — устранить первопричины кризиса. При этом Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим и прекращение огня «на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей».

Дональд Трамп заявил, что разговор прошел «очень хорошо». Он написал в своей социальной сети Truth Social, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и конфликта.

«Условия для переговоров будут согласованы между двумя сторонами», — написал он и добавил, что важные детали обсуждаются тет-а-тет напрямую между Москвой и Киевом.

При этом Трамп заявил, что у него есть «красная линия» относительно усилий Вашингтона по урегулированию украинского конфликта. После ее пересечения США могут выйти из процесса. При этом американский лидер отказался уточнить, что это за линия.

До разговора с Путиным Трамп созвонился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Они условились провести еще одну беседу после переговоров с российским лидером.

В тот же день вице-президент США Джей Ди Вэнс вновь повторил, что Вашингтон готов отказаться от посредничества в украинском конфликте, если не увидит ощутимого прогресса.

«Мы более чем открыты к тому, чтобы выйти из переговоров. Президент ясно дал понять: США не будут бессмысленно тратить усилия. Мы хотим видеть реальные результаты», — пригрозил вице-президент.

Реакция на итоги переговоров

Разговор продолжался более двух часов, и это говорит о том, что оба лидера испытывают определенную симпатию, общаясь друг с другом. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«И Трамп, и Путин — оба сильные руководители и уважительно относятся друг к другу. Сразу виден контраст с Зеленским, который бегает в своем защитном костюмчике и клянчит деньги на каждом углу. Российский президент всегда ведет себя с большим достоинством, никогда не позволяет фамильярности или резких выпадов, а уж тем более оскорблений», — сказал сенатор.

Он уверен, что вчерашний телефонный разговор вызвал сильнейшее разочарование у европейских политиков:

«В общем-то, европейские политики теперь точно показали, что они являются основными интересантами продолжения боевых действий и разжигателями конфликта. Именно они склоняют Украину к продолжению боевых действий и предпринимают любые усилия, чтобы конфликт продолжился. При этом в Европе сильно разочарованы, так как понимают, что они не смогут заместить американцев на этом украинском треке».

Трамп и Путин во многих вопросах сошлись и оба вчера высказались за предложение переговоров с украинцами, — напомнил Джабаров.

«При этом оба лидера подтвердили необходимость устранения первопричин конфликта. Москва на определенном этапе даже готова обсуждать вопросы остановки боевых действий. Я не исключаю, что начаться переговоры могут при Зеленском, а продолжиться уже при другом руководителе Украины. Я думаю, что сейчас у Зеленского сами украинцы спросят, для чего он все это начал и довел страну до такого состояния», — заключил сенатор.

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Разговор Путина и Трампа прошел позитивно, и обе стороны извлекли из него определенные выгоды. Об этом «Газете.Ru» заявил программный директор РСМД и клуба «Валдай», политолог Иван Тимофеев.

«Россия продолжает продвигать позицию, согласно которой главная цель — это не перемирие, а долгосрочный мир. В принципе, эта позиция находит понимание с американской стороны. У сторон есть намерение дальше продолжать переговоры, уточнять параметры перемирия, в том числе в рамках стамбульского процесса. Да, перед разговором со стороны американцев звучали угрозы новых санкций, но это скорее была дежурная история, в ближайшее время до этого дело не дойдет», — сказал политолог.

Он отметил, что переговорный процесс продолжится, но одновременно будут идти и боевые действия, так как Россия не собирается на время переговоров останавливать давление на Украину.

«Киев в данной ситуации оказался фактически между молотом и наковальней, у него самая уязвимая позиция в этих переговорах. Молот — это наступающие российские войска, а наковальня — это американцы, от которых Украина очень зависит и в плане поставок, и в плане развединформации», — добавил Тимофеев.

Он заключил, что в ближайшее время США будут оказывать давление на Киев и корректировать его политику, чтобы не позволить Зеленскому и Евросоюзу саботировать мирные переговоры с Россией.

Дальнейшие шаги

Москва и Вашингтон твердо намерены вернуть украинский процесс в политико-правовое русло, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов по итогам телефонных переговоров Путина и Трампа.

«В вопросе о прекращении огня и у Москвы, и у Вашингтона есть целый ряд пунктов, которые требуют уточнения и разъяснения. Сам Трамп при этом подчеркнул, что только на местах видно многое, что издалека не видно. Именно поэтому в процессе мирного урегулирования должна участвовать еще и украинская сторона», — сказал сенатор.

Москва уже неоднократно обозначала условия и принципы, которые могли бы позволить прекратить боевые действия, так что с российской стороны многое уже сделано, отметил Климов.

«На мой взгляд, главная задача для Вашингтона сейчас — объяснить Киеву, что больше не надо дергаться, прятаться от проблем и лезть на рожон. Надо поменять пластинку и завершать конфликт. Эту же позицию Трамп пообещал донести и до нынешних кукловодов Зеленского. В Европе тоже должны понять, что пора все-таки настраиваться на мирное урегулирование и не пытаться найти лазейки для разжигания конфликта», — заключил сенатор.

Трампу и Путину в ходе разговора удалось прийти к пониманию, что в будущем появится меморандум о возможной приостановке боевых действий, прекращении огня. Так итоги телефонного разговора президентов США и России «Газете.Ru» прокомментировал политолог Малек Дудаков.

«Несмотря на то, что на российско-американском треке нам удается находить взаимопонимание, то на российско-украинском треке это сделать очень сложно. В этом и заключается главная проблема. Учитывая недоговороспособность киевской власти, инициатива о начале нормальных мирных переговоров должна исходить от американцев», — сказал политолог.

Он считает, что, если Штаты действительно хотят добиться деэскалации на Украине, то им нужно оказывать гораздо более жесткое давление на украинское лобби и европейских ястребов, чтобы заставить их действительно прийти к прекращению огня.

«Я думаю, что сейчас администрация Трампа будет торопиться с проведением двустороннего российско-американского саммита. Возможно, они попытаются его устроить во вторые сто дней президентства Трампа, то есть до конца лета — начала осени. Москва в целом не против такого саммита, но для начала нужно провести подготовительную работу, дабы избежать повторения Хельсинки 2018 года, когда лидеры неплохо обо всем поговорили, но никаких подвижек не было, да и санкции не сняли», — заключил Дудаков.

В Европе недовольны Трампом

Разговор президентов России и США — реальный шаг к разрешению украинского конфликта, реальный шаг к миру. Был закреплен успех Стамбула-2 и общих переговорных усилий. Об этом «Газете.Ru» заявил руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Переговорный процесс теперь обретает ясные контуры, в том числе через заключение меморандума о мирном договоре. Дональд Трамп особо подчеркнул важность перспектив выхода на договоренности о «полном окончании войны». В нашем понимании — на достижение устойчивого мира. Без ультиматумов со стороны, мнящих себя ястребами и неонаполеонами еврорусофобов», — добавил депутат.

Он отметил, что в Евросоюзе встретили настоящей антироссийской истерикой разговор Путина и Трампа. Брюссель намерен усилить санкционное давление на Россию и оказывать Украине активную поддержку.

«Если смотреть на всю ситуацию непредвзято, то Трамп, по сути, сделал «жест доброй воли», сообщив Зеленскому, фон дер Ляйен, Макрону, Мелони, Мерцу, Стуббу о содержании телефонного разговора с российским лидером. Однако европейские лидеры продолжают торпедировать и отвергать миротворческие усилия Трампа, отказываются смотреть в корень причин украинского конфликта. Им не нужен мир. Они готовы продолжать поддерживать войну до последнего украинца, лишь бы не признавать ошибочность собственной русофобской политики. Но такая линия заводит Европу в тупик», — заявил Слуцкий.

Полное осуждение Трампа

Газета Financial Times со ссылкой на источник сообщает, что некоторые европейские лидеры были ошеломлены заявлением Трампа о договоренностях, достигнутых с Путиным по итогам телефонного разговора.

По данным FT, союзники США были озадачены тем, насколько мягко Трамп отнесся к итогам беседы с Путиным. Они ожидали, что Вашингтон предложит ужесточить санкционную политику.

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Bloombergотмечает, что европейские политики зря надеялись на поддержку Трампа, всего лишь один разговор с Путиным показал, что их надежды были напрасны:

«Не было угрозы санкций, не было требования о сроках и не было давления на российского лидера. Многие европейские лидеры опасаются, что Трамп отступает от своих усилий по прекращению войны, оставляя Украину и ее союзников наедине».

Американская газета The Washington Post пишет, что Трамп не славится терпением и снисходительностью к тем, кто бросает вызов его воле. Однако все меняется, когда дело доходит до общения с Путиным.

«У Трампа, похоже, есть бесконечный запас терпения, доброй воли и понимания для российского лидера. Путин водит Трампа за нос, а Трамп ему это позволяет», — заключает The Washington Post.