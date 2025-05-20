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В ГД заявили о прогрессе в решении конфликта на Украине после разговора Путина с Трампом

Депутат Слуцкий: переговоры по Украине обретают контуры через меморандум о мире
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Максим Блинов/РИА Новости

Переговорный процесс после телефонного разговора президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом обретает ясные контуры, в том числе через заключение меморандума о мирном договоре. Об этом «Газете.Ru» заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Дональд Трамп особо подчеркнул важность перспектив выхода на договоренности о «полном окончании войны». В нашем понимании – на достижение устойчивого мира», — подчеркнул он.

На этом фоне, по словам Слуцкого, остаются «ультиматумы со стороны мнящих себя ястребами и неонаполеонами еврорусофобов».

Как отметил лидер ЛДПР, в Евросоюзе встретили настоящей антироссийской истерикой разговор Путина с Трампом. Брюссель намерен усилить санкционное давление на Россию и оказывать Украине активную поддержку, напомнил он.

Такая линия заводит Европу в тупик, подчеркнул политик, потому что Россию не победить на поле боя, «можно лишь оттянуть поражение киевского режима».

19 мая Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился более двух часов. По словам президента США, Москва и Киев вскоре начнут переговоры. Он уточнил, что условия прекращения огня должны вырабатывать сами стороны конфликта, обладающие «эксклюзивным знанием деталей».

В свою очередь, Путин сообщил о готовности работать с Украиной над меморандумом, в котором могли бы быть зафиксированы параметры будущего мирного договора. Он подчеркнул, что в число таких параметров входят принципы урегулирования кризиса и возможные сроки заключения соглашения.

Ранее в Европе признали, что разговор Путина и Трампа стал победой России.

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Переговоры о мире на Украине
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