«Большая часть шла на Москву»: Путин рассказал Трампу о ракетных ударах ВСУ перед 9 Мая

Президент Владимир Путин в ходе телефонной беседы с американским коллегой Дональдом Трампом рассказал об атаках Украины в преддверии празднования Дня Победы, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков. ВСУ 6–7 мая выпустили несколько сотен беспилотников и ракеты Storm Shadow, большая часть которых шла на Москву. Российский лидер рассказал главе Белого дома и о предотвращении угрозы терактов в районе Кремля и Красной площади.

Угрозы Украины

Как рассказал Юрий Ушаков, президент в беседе с Трампом подчеркнул значение недавнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Владимир Путин напомнил ему, что незадолго до празднования Россия объявила трехдневное прекращение огня в зоне спецоперации.

«После чего в ночь с 6 на 7 мая Украина выпустила по российской территории 524 беспилотника, а также американские ракеты Storm Shadow, причем большая часть шла на Москву. Практически все они были сбиты. Тогда же были предотвращены и угрозы совершения терактов в центре столицы в районе Кремля и Красной площади», — уточнил помощник президента.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

По его словам, «Путин, конечно, неслучайно упомянул об этом Трампу, поскольку украинцы напрямую угрожали зарубежным участникам праздничных мероприятий, пытались — и наш президент публично об этом говорил — запугать зарубежных лидеров и не допустить их приезда в Москву» .

Российская сторона подчеркивала, что авторами этих запугиваний стали те, кто «чествует нацистских преступников и пропагандирует милитаристские воззрения», добавил помощник президента. По его словам, «эта тема достаточно подробно обсуждалась в ходе вчерашнего разговора двух президентов, и это стоит особого упоминания».

Об истории взаимоотношений

Ушаков добавил, что лидеры двух стран уделили особое внимание теме боевого братства Советского Союза и США в годы Второй мировой. Дональд Трамп выразил сожаление из-за того, что сегодня Россия и Штаты далеки друг от друга.

«Лидеры много и с теплотой говорили о том, что наши страны были союзниками во время Второй мировой войны, вместе сражались против нацистской Германии и милитаристской Японии. Трамп помнит об этом боевом братстве и с сожалением говорил о том, что по странным обстоятельствам наши страны сегодня не только не вместе, но и весьма далеки друг от друга», — отметил Юрий Ушаков.

По его словам, Трамп понимает, какой ценой «была завоевана эта Победа».

«Трамп поделился, что когда он говорит об этом, то в Америке ему многие просто не верят, но факт остается фактом: русские принесли в жертву свои жизни больше всех», — добавил помощник Путина.

С подачи главы Белого дома президенты «обсудили также личность американского генерала [Дугласа] Макартура, отметили прозорливость его оценок, вспомнив, что он в свое время предупреждал об опасности возрождения агрессивного милитаризма».

Что сказал Трамп

После состоявшегося телефонного разговора президент США ответил на вопросы журналистов в Белом доме. Они поинтересовались, просил ли он Владимира Путина о встрече, посвященной урегулированию украинского конфликта.

«Конечно. Я с ним говорил об этом. Я спросил: «Владимир, когда мы положим этому конец? <...> Когда мы положим конец этому кровопролитию?» <...> Я действительно верю в то, что он хочет положить этому конец», — ответил Дональд Трамп.

Он не стал уточнять, где и когда может состояться встреча с президентом России.

После беседы с Путиным президент США созвонился с Владимиром Зеленским и главами европейских государств. Трамп рассказал им об итогах переговоров с российским лидером. В своей соцсети Truth Social глава Белого дома написал, что переговоры России и Украины должны «начаться немедленно», а в качестве переговорной площадки готов выступить Ватикан.

Президент Владимир Путин после беседы с Трампом заявил, что позиция России по украинскому конфликту ясна: следует устранить его первопричины. Телефонный разговор лидеров двух государств состоялся 19 мая.