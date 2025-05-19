В Совфеде назвали главную задачу Трампа после переговоров с Путиным

Москва и Вашингтон твердо намерены вернуть украинский процесс в политико-правовое русло, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов по итогам телефонных переговоров президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.

«В вопросе о прекращении огня и у Москвы, и у Вашингтона есть целый ряд пунктов, которые требуют уточнения и разъяснения. Сам Трамп при этом подчеркнул, что только на местах видно многое, что издалека не видно. Именно поэтому в процессе мирного урегулирования должна участвовать еще и украинская сторона, просто потому что она непосредственно вовлечена в конфликт», — сказал сенатор.

Он отметил, что Россия уже неоднократно обозначала условия и принципы, которые могли бы позволить прекратить боевые действия, так что с российской стороны многое уже сделано.

«На мой взгляд, главная задача для Вашингтона сейчас — объяснить Киеву, что больше не надо дергаться, прятаться от проблем и лезть на рожон. Надо поменять пластинку и завершать конфликт. Эту же позицию Трамп пообещал донести и до нынешних кукловодов Зеленского. В Европе тоже должны понять, что пора все-таки настраиваться на мирное урегулирование и не пытаться найти лазейки для разжигания конфликта», — заявил Климов.

Сенатор заключил, что переговоры между США и Россией идут в правильном направлении, хотя эти контакты очень непростые и не могут привести к мгновенному результату.

19 мая прошел третий телефонный разговор между президентами США и России. Он продлился 2 часа 5 минут. В ходе переговоров обе стороны высказались о необходимости нормализации двусторонних отношений.

Дональд Трамп заявил, что его разговор с Путиным прошел очень хорошо. Он также написал в своей социальной сети Truth Social, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и конфликта.

Российская сторона отметила, что украинская тематика обсуждалась очень подробно, с интересными нюансами, но речь о временных рамках для прекращения огня не шла. Путин и Трамп договорились продолжить диалог по всем вопросам, включая Украину.

Ранее Песков раскрыл подробности организации телефонного разговора Путина и Трампа.