Зеленский отказался принимать «российские ультиматумы». Военная операция, день 1182-й

8:21

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ходе поездки в Рим слышал оценки о том, что в Европе хотят конфликта.

«Один из кардиналов, с которым я встречался, сказал, очень необычно для нас, что американский президент хочет мира, а некоторые европейцы постоянно призывают к военным делам, как будто мир перевернулся», — сказал Рубио.