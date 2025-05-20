Зеленский отказался принимать «российские ультиматумы». Военная операция, день 1182-й

Европейские лидеры были ошеломлены позицией Дональда Трампа, который после разговора с Владимиром Путиным отказался поддерживать новые санкции против Москвы. Источники Financial Times сообщили, что союзники США ожидали более жесткой линии, однако американский президент дал понять, что не считает нужным усиливать давление на Россию.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ходе поездки в Рим слышал оценки о том, что в Европе хотят конфликта.
«Один из кардиналов, с которым я встречался, сказал, очень необычно для нас, что американский президент хочет мира, а некоторые европейцы постоянно призывают к военным делам, как будто мир перевернулся», — сказал Рубио.
Украина не примет «российские ультиматумы» и не станет выводить войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, заявил президент страны Владимир Зеленский после беседы с американским лидером Дональдом Трампом.
Реальное посредничество в российско-украинском конфликте возможно только со стороны тех, кто сохраняет равную дистанцию от стран-участников противостояния, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
🔴 Средства ПВО за ночь сбили восемь украинских беспилотников над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.